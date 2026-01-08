Il bando nell’Atem 1 sudovest mette a disposizione 142,5 milioni di euro. Sarà possibile partecipare presentando le domande entro il 29 giugno.

La provincia di Savona ha pubblicato l’appalto per la distribuzione del gas in venti comuni: interessati 80mila utenti e una rete di seicento chilometri. L’ente, in qualità di stazione appaltante, ha pubblicato il bando di gara relativo all’Atem Savona 1 sudovest, al quale sarà possibile partecipare presentando le domande entro il prossimo 29 giugno. L’appalto – leggiamo sul sito “L’Okkio” – prevede l’affidamento, per una durata di dodici anni, per un valore pari a circa 142,5 milioni di euro, del servizio di distribuzione del gas naturale (metano) in venti comuni facenti parte dell’Atem, con un numero complessivo di circa 80mila clienti (punti di riconsegna), serviti da una rete che si estende complessivamente per circa seicento chilometri, con un volume totale distribuito pari a circa 39,5 milioni di metri cubi, cui si aggiunge la previsione di estensione delle reti in ulteriori nove comuni.

Il presidente: “Una grande opportunità”

“Un risultato storico che interessa diverse aree del territorio, portato a compimento grazie al lavoro di tutta la struttura, dopo le necessarie deliberazioni da parte delle giunte e dei consigli comunali. Il bando rappresenta una grande opportunità per vedere realizzata l’infrastruttura di distribuzione e per poter beneficiare dei vantaggi del metano”, dice il presidente della provincia, Pierangelo Olivieri. Il bando di gara e tutta la documentazione collegata sono consultabili e scaricabili nella sezione “Bandi, appalti e servizi” del sito web della provincia di Savona.