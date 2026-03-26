È scaduta nel 2024 la concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale Fonte Argentiera Alta Val d'Olba, nell’alto Savonese tra i comuni di Urbe e Sassello.

Sembra proprio che nessuno voglia diventare produttore di acque minerali nell’alto savonese. È andata deserta l'asta per la concessione dello sfruttamento del giacimento di acqua minerale Fonte Argentiera Alta Val d'Olba, posizionato nei comuni di Urbe e Sassello. e-gazette ne aveva scritto in ottobre ai tempi della raccolta delle adesioni. La Regione Liguria aveva avviato il procedimento dopo che, nell'aprile del 2004, era stata pronunciata la decadenza della concessione mineraria, affidata nel 2015. I Comuni di Urbe e Sassello, enti sul cui territorio insiste la superficie di concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale, aveva comunicato alla Regione la preoccupazione per la mancata concretizzazione del piano industriale del concessionario decaduto, contestualmente richiedendo l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per un nuovo assentimento in concessione, anche alla luce di istanze imprenditoriali rappresentate al Comune di Urbe.



Quanto vale

Il canone concessorio era stato individuato nella somma complessiva di 365mila 850 euro corrispondenti a 45 euro su 271 ettari di estensione della concessione (pari a 12.195 euro annui) con la concessione che nella gara era stata stabilita con una durata di 30 anni.

Il termine di presentazione delle offerte era stato fissato allo scorso 1° dicembre ma nessun soggetto ha presentato interesse.

La Fonte Argentiera è una sorgente nel comune di Sassello, in località Tenuta Bugastrella, che era conosciuta come Acqua del Faiallo ed è associata all'Alta Valle dell'Orba. La fonte, precedentemente attiva per la produzione di acqua minerale, era stata chiusa e successivamente era stata ripresa un'attività per l'acqua minerale chiamata Fonte Argentiera.



Dov’è la fonte

La fonte di trova nei comuni di Urbe e Sassello in provincia di Savona. La sorgente è situata nel comune di Sassello in località Tenuta Bugastrella, a una quota di 1.100 metri (Foglio 72, Mappale 36) mentre gli impianti collegati alla condotta idrica (circa 8 chilometri), si trovano a valle, nella vecchia area di stoccaggio e di imbottigliamento nella zona industriale di Urbe.

La capacità giornaliera è di circa 200mila litri al giorno. Dalle analisi risulta tra l’altra un’acqua davvero molto pura con un residuo fisso delle ultime analisi riportava un valore di poco superiore a 13 milligrammi peri litro d’acqua (calcio 1 milligrammo al litro).

L’offerta riguarda la concessione per lo sfruttamento del giacimento prevede l’utilizzo di 271 ettari, per trenta anni. L’importo di gara è pari 365.850 euro (iva esclusa) per trent’anni, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.