L’opportunità arriva dalla Regione Liguria. La fonte di trova nei comuni di Urbe e Sassello in provincia di Savona a una quota di 1100 metri. La scadenza è per il 31 ottobre.

Se il vostro sogno segreto è diventare produttori di acqua minerale, giunge dalla Liguria un’opportunità irripetibile: la Regione ha indetto una gara per l’individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento del giacimento dell’acqua minerale naturale della fonte chiamata “Fonte Argentiera Alta Val D’Olba”. Tutto nasce dal fatto che il vecchio titolare della concessione è venuto a mancare senza che nessuno prendesse il suo posto. L’offerta deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre alle 18 in punto.



Dov’è la fonte

La fonte di trova nei comuni di Urbe e Sassello in provincia di Savona. La sorgente è situata nel comune di Sassello in località Tenuta Bugastrella, a una quota di 1.100 metri (Foglio 72, Mappale 36) mentre gli impianti collegati alla condotta idrica (circa 8 chilometri), si trovano a valle, nella vecchia area di stoccaggio e di imbottigliamento nella zona industriale di Urbe.

La capacità giornaliera è di circa 200mila litri al giorno. Dalle analisi risulta tra l’altra un’acqua davvero molto pura con un residuo fisso delle ultime analisi riportava un valore di poco superiore a 13 milligrammi peri litro d’acqua (calcio 1 milligrammo al litro).

L’offerta riguarda la concessione per lo sfruttamento del giacimento prevede l’utilizzo di 271 ettari, per trenta anni. L’importo di gara è pari 365.850 euro (iva esclusa) per trent’anni, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ripresa dell’attività sarà importante per la crescita del lavoro e per lo sviluppo imprenditoriale di questo entroterra.



A seguire il provvedimento



DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. di indire la procedura per l’individuazione dei soggetti assegnatari della concessione per lo

sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominato “Fonte Argentiera Alta val d’Olba”,

sito nei Comuni di Urbe e Sassello (SV), di ettari 271, per anni trenta – lotto unico – CIG n.

B871278FBE – importo di gara euro 365.850,00 (iva esclusa), con aggiudicazione a favore

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri di qualità (100 punti), ai

sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, dell’art. 22 della l.r. n. 2/2012 e dell’art. 10 del reg.reg.

n. 1/2013, fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 31/10/2025 ore 18:00;

2. di individuare il RUP della procedura, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, nel dott. Mattia

Battistelli, funzionario del Settore amministrazione Generale;

3. di approvare, in ordine all’esperimento della gara in oggetto, i seguenti documenti che si uniscono

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

• Disciplinare di gara

• Capitolato speciale (tecnico e prestazionale)

• Schema di Contratto di Concessione (Condizioni contrattuali proposte)

• Modelli:-

M.1 – Istanza di partecipazione--------

M.2 – DGUE Request

M.3 – Dichiarazione di Avvalimento

M.5 – Dichiarazione di Offerta Tecnica

M.6 – Dichiarazione di Offerta Economica

M.7 – Patto di integrità

M.8 – Dichiarazione trattamento dati art.36

M.9 – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (eventuale)

M.10 – Dichiarazione segreti tecnici e commerciali

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione Regionale,

essendo a carico del concessionario l’onere di registrazione del contratto di concessione ed ogni

altro onere fiscale comunque denominato;

5. di dare atto che il presente atto verrà comunicato alla Provincia di Savona, al Comune di Urbe, al

Comune di Sassello e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di

Liguria – Imperia La Spezia Savona;

6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e, per estratto, sul

B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

amministrativo Regionale della Liguria in Genova.



Leggi il bando della Regione Liguria https://albocamerale.camcom.it/rl/sy...