Lo ha stabilito all'unanimità l'assemblea dell'associazione. Resterà alla guida dell'associazione per i prossimi due anni

Chicco Testa è stato confermato alla presidenza di Fise Assoambiente, l'associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica. Lo ha stabilito all'unanimità l'assemblea dell'associazione tenutasi nella sede milanese di Maire Tecnimont.

Testa resterà alla guida dell'associazione per i prossimi due anni. “Ringrazio gli associati per la fiducia accordatami”, ha dichiarato il presidente Testa. “Sono - ha aggiunto - convinto del ruolo strategico oggi giocato dalle imprese private in tutte le attività di gestione rifiuti. La pandemia COVID-19 impone oggi più che mai l'obbligo ad agire e adottare politiche che rendano sostenibili nel lungo termine i sistemi socioeconomici, garantendo un adeguato equilibrio tra le necessità economiche e sociali e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi”.