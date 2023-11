Il vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia più inceneritori si accendono e più grandi sono, meno riciclo dei rifiuti ci sarà

“Nella raccolta differenziata e nel recupero di materia prima investiamo ben pochi quattrini; eppure, questa cultura si diffonde a dispetto dei comitati d’affari che al contrario spingono per far regredire l’economia circolare, perché più inceneritori si accendono e più grandi sono, meno riciclo dei rifiuti ci sarà. È una verità incontestabile”. È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia che come sempre adotta una posizione anche in contrasto con le posizioni di partito ma che in questo caso, forse si scaglia contro l’adozione del termovalorizzatore di Roma, voluta dal sindaco Pd Gualtieri.

Una tecnologia obsoleta

"Il risultato che vede la nostra nazione di 30 punti sopra la media Ue, che resta al 52,6%, è un bel segnale. Ci confermiamo nazione leader nell'economia circolare. Gli altri grandi Paesi europei, come Francia (64,4%), Germania (70%) e Spagna (59,8%) mangiano polvere, la stessa che rischiamo di respirare noi se ci ostinassimo a rifugiarci nell’obsoleta tecnologia del 'brucia tutto'.