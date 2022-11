La diminuzione è del 23,3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Calano anche l’industria (-23,1%) e il termoelettrico (-10,3%)

Dopo la decisa frenata di settembre , si accentua ulteriormente il calo dei consumi di gas in ottobre in Italia, con effetti pronunciati del meteo, particolarmente mite - superiore di oltre 3 gradi rispetto alle temperature medie - che si sono sommati al rallentamento della domanda delle imprese e a quella termoelettrica. Secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana e Rie sui dati di Snam, nel mese la domanda è stata di 4.339,5 milioni di mc di gas, oltre il 23,3% in meno di ottobre 2021 e il 15,1% in meno della media del decennio 2012-21.



Il peso del riscaldamento

Analizzando la domanda per settore di consumo, il calo più vistoso è quello del comparto civile con un -43,5%, ovvero circa 860 milioni di mc in meno nel 2022 a 1.117,5 milioni mc (-35,9% sul decennio), in un contesto di temperature medie più elevate di oltre 3 gradi rispetto a ottobre 2021 a livello nazionale. Seguono l'industria, con il 23,6% o 280 mln mc in meno a 907,9 mln mc, calo in linea con quello di settembre (-23,1% sulla media decennale), e il termoelettrico, in flessione di 220 mln mc o del 10,3% a 1.939,9 mln mc (-2,6% sul decennio), in un contesto di più decisa flessione della domanda elettrica (-6,5% secondo i dati preliminari di Terna).



La serie storica e dieci mesi

Se si ripercorre la serie storica, in un confronto tra i mesi di ottobre degli ultimi vent'anni anni attraverso i numeri indice (ottobre 2003=100), i consumi del mese appena concluso (69,7) sono di gran lunga i più bassi del periodo, davanti a 2014 (73,2), 2013-2015 (entrambi 77,1), 2012 (79), 2018 (79,9), 2019 (83,2) e 2020 (86,8).

A livello cumulato i prelievi dei primi dieci mesi del 2022 sono in calo del 5,3% o di oltre 3,1 milioni mc sull'analogo periodo del 2021, totalizzando 55.707,9 milioni mc (+0,7% sulla media del 2012-21). Il comparto civile cala di un 9,1% a 22.083,1 mln mc (-5,5% sul decennio), il termoelettrico è ancora in positivo di un +2,3% a 21.173,2 mln mc (+11,3% sulla media 2012-21) mentre l'industria cede di un -13,7% o di 1,6 miliardi mc (oltre due volte i consumi annuali dell'Ilva) a 10.094 mln mc (-10,2% sulla media decennale).