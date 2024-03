I dati di Flowing Futures, l’Atlante elaborato da WeWorld - organizzazione italiana indipendente impegnata sull’accesso e la disponibilità di acqua a livello globale - e quelli della ricerca condotta da Toluna per Culligan

Più di 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua sicura e potabile e, anche in Italia, 7 milioni di persone non sono collegate alla rete fognaria pubblica. Nei Paesi in cui le risorse idriche non sono disponibili in casa, in 8 famiglie su 10, le donne sono le principali responsabili della raccolta dell’acqua, che è anche una questione di genere: 500 milioni di persone non hanno accesso a strutture e prodotti per gestire le mestruazioni, e all’assenza, scarsità e distanza delle risorse idriche sono legate l’emancipazione, la possibilità di frequentare le scuole e il rischio di violenze e molestie per donne e bambine. Sono alcune delle evidenze di Flowing Futures, l’Atlante elaborato da WeWorld - organizzazione italiana indipendente impegnata da 50 anni a portare al centro chi è ai margini, geografici o sociali, e promuovendone lo sviluppo umano ed economico, in oltre 25 Paesi, inclusa l'Italia – sull’accesso e la disponibilità di acqua a livello globale e le conseguenze per i diritti umani. L’Atlante individua le principali aree a forte stress idrico, dove le risorse sono limitate soprattutto a causa del cambiamento climatico: tra le aree con stress idrico “critico”, il Medio Oriente (Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Israele, Giordania, Siria) e il Nord Africa (Egitto, Algeria, Libia).



La situazione in Italia

Sebbene l’Italia sia all’11° posto nella categoria dell’Indice mondiale che misura l’accesso dei Paesi all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, esistono diverse sfide legate alla gestione dell’acqua: la quantità di acqua dispersa nella rete è considerevole, 157 litri per abitante al giorno: una quantità che coprirebbe il fabbisogno idrico di oltre 43 milioni di persone per un intero anno; quasi 7 milioni di persone non sono collegate alla rete fognaria pubblica: il servizio è completamente assente in 40 comuni con 386.000 residenti, soprattutto in Sicilia; nel 2022 il 9,7% delle famiglie (quasi 2,5 milioni di persone) ha lamentato irregolarità nel servizio di approvvigionamento idrico; circa il 70% al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia; il servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane è assente in 296 comuni, dove risiedono 1,3 milioni di abitanti. Il 67,9% di questi comuni si trova al Sud, soprattutto in Sicilia, Calabria e Campania: qui gli impianti sono inattivi perché sotto sequestro, in fase di ammodernamento o di costruzione.



La ricerca Culligan

Intanto secondo quanto emerge da un’altra ricerca, condotta in questo caso da Toluna per Culligan a livello globale, in media, quasi 1 italiano su 2 non conosce le problematiche emergenti delle risorse idriche e dell’impatto che il clima e l’inquinamento possono avere sull’acqua potabile. Le prospettive non sono rassicuranti: il divario di conoscenza su questa tematica è peggiorato rispetto al 2021.

In Europa, la situazione non è migliore: la ricerca evidenzia una preoccupante perdita di consapevolezza riguardo all'acqua negli ultimi tre anni. Aree cruciali, come la conoscenza di PFAS e microplastiche e della loro potenziale presenza anche nell’acqua in bottiglia, oppure dei benefici dell'acqua addolcita nella gestione e manutenzione della casa, risultano particolarmente poco conosciute con una percentuale rispettivamente del 53%, 36%, e 47%. Questo scarso livello di conoscenza solleva gravi preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la salute umana. Sebbene il 50% dei partecipanti italiani si dimostri allarmato per l' inquinamento dell'acqua da bere, tanto in ambito domestico quanto nel fuori casa, in Europa la maggior parte del campione mostra una mancanza di sensibilità su tali questioni (51%), il 44% dimostra preoccupazione e il restante 5% è totalmente indifferente e non informato sul tema. Alla luce di queste evidenze, rileva lo studio, urge la necessità di intensificare le campagne di educazione e sensibilizzazione per ridurre il crescente divario di conoscenza, sottolineando l'importanza cruciale di una maggiore istruzione, consapevolezza e coinvolgimento della comunità.



In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua sono numerosi gli eventi e la manifestazioni previste in tutt’Italia. Ne segnaliamo alcune.



Il museo MM entra nella rete Unesco

In occasione del 22 marzo la Centrale dell’Acqua di Milano, il museo d’impresa di MM, entra a far parte della Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua (www.watermuseums.net) che attualmente conta fra i propri soci oltre 100 membri in 39 Paesi. Proprio venerdì, alle ore 20, la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5 (www.centraleacquamilano.it) ospiterà la cerimonia di premiazione del World Water Day Photo Contest 2024, un importante concorso sui temi dell'acqua aperto a tutti i fotografi del mondo, amatoriali o professionisti.



La Masterclass del Gruppo CAP

Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, propone una serie di iniziative per sensibilizzare sull’importanza della risorsa idrica. Come di consueto, infatti, la Giornata dell’Acqua sarà al centro di una vera e propria Water Week, fatta di eventi, workshop, incontri di divulgazione e di formazione, per promuovere un uso consapevole della risorsa idrica. Il 22 marzo, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, CAP parteciperà alla masterclass di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intitolata “Come ci arriva l’acqua? Il sistema idrico dal prelievo allo smaltimento” e a Fa’ la cosa giusta!, l’evento che da 20 anni ha l’obiettivo di promuovere le buone pratiche sia per il consumo che per la produzione e l’industria.



Visite guidate agli impianti Veritas

Sabato 23 marzo Veritas aprirà al pubblico alcuni dei propri impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l’acqua potabile.

Le visite – gratuite, su prenotazione e guidate dai tecnici - si svolgeranno al mattino e al pomeriggio nei potabilizzatori di Ca’ Solaro (Mestre) e Torre Caligo (Jesolo), nel campo pozzi e centrale di prelievo di Scorzè (Ve) e nella storica centrale di sollevamento di Venezia e relativo museo dell’acquedotto.



L’evento Hera per le scuole d’infanzia

Si terrà il 22 marzo il secondo evento green del Gruppo Hera de La Grande Macchina del Mondo per le scuole dell’infanzia, dedicato all’importanza della risorsa acqua e alla necessità di non sprecarla. Un incontro organizzato nell’ambito del progetto di educazione ambientale su cui il Gruppo Hera investe da quasi 20 anni con un’offerta formativa per gli istituti di ogni ordine e grado, che mira ad approfondire temi di grande attualità. L’evento gratuito, in diretta online su piattaforma digitale, ospiterà Giulia Guerra, atelierista e illustratrice che grazie alla sua creatività e passione per i temi ambientali accompagnerà bambini e bambine alla scoperta dei colori e delle sonorità del mare, evocati da alcune opere d’arte a tema. Insieme costruiranno uno strumento musicale speciale, La busta del mare, in grado di riprodurre suoni diversi, come in una grande orchestra della natura, per sensibilizzare i piccoli sull’importanza di rispettare questa risorsa e non inquinarla.