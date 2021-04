I due gruppi francesi spiegano di essersi accordati su un prezzo di 20,50 euro per ogni azione Suez. Nasce un colosso da 37 miliardi di euro

Veolia, il colosso francese del settore acqua e gestione dei rifiuti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di principio con Suez in vista di un "ravvicinamento" fra le due società. L'accordo, secondo quel che si legge in un comunicato, è stato raggiunto e mette fine a una battaglia finanziaria, mediatica e giudiziaria durata diversi mesi. I due gruppi spiegano di essersi "messi d'accordo su un prezzo di 20,50 euro per ogni azione Suez, condizionato alla conclusione dell'intesa di ravvicinamento". A inizio della trattativa, Veolia proponeva 18 euro mentre Suez chiedeva 22,50 euro ad azione.

Dopo l'annuncio dell'accordo i titoli delle due multinazionali sono schizzati verso l’alto alla borsa di Parigi. La fusione dei due colossi francesi consentirà la costituzione di un "campione mondiale nella trasformazione ecologica", con un fatturato di circa 37 miliardi di euro. Le due multiutility si sono accordate per arrivare all'intesa definitiva entro il 14 maggio prossimo.



La “nuova” Suez avrà azionisti in maggioranza francesi, sarà concentrata per lo più su acqua e rifiuti solidi Oltralpe ma manterrà anche le attività in alcuni stati - tra cui l'Italia (inclusa la partecipazione in Acea) - principalmente nell'acqua, con un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro contro i 17 miliardi del 2020. L'operazione, seguita con attenzione dal ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, sarà sottoposta alle autorizzazioni delle autorità competenti.



L'acquisto da parte di Veolia di una buona parte di Suez “è un compromesso e non è tutto perfetto”, ha commentato il ceo di Suez, Bertrand Camus. “Si trattava al tempo stesso di preservare il gruppo, che è un concorrente di Veolia sui mercati domestici e all'estero, di avere garanzie sociali per i nostri dipendenti e il giusto trattamento per i nostri azionisti. Se si guarda al percorso fatto in sette mesi, questi tre obiettivi sono stati raggiunti”.