Presentato al ministro Pichetto l’ampliamento dello stabilimento piemontese che ricupera i materiali plastici. Gli obiettivi di riciclo europei

Il gruppo Hera ha ospitato nello stabilimento della controllata Aliplast di Borgolavezzaro (Novara) un incontro dal titolo “Il nuovo regolamento Ue sui rifiuti da imballaggio (Ppwr)”, con un focus sulla leadership delle aziende italiane nella filiera del recupero e gli impatti positivi della nuova normativa comunitaria per la crescita del mercato delle plastiche riciclate. Al confronto hanno preso parte Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente, Orazio Iacono, amministratore delegato del gruppo Hera, e Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente.



L’ampliamento

A valle del talk è stato presentato al ministro Pichetto l’ampliamento che interesserà a breve lo stabilimento piemontese di Aliplast - raccolta e rigenerazione della plastica - con un investimento di oltre 25 milioni di euro. Un impegno che il gruppo Hera ha previsto nel piano di sviluppo aziendale per aumentare il contributo all’economia circolare dei territori serviti. Il sensibile incremento della plastica riciclata nell’impianto Aliplast si tradurrà anche in un risparmio economico. L’Italia, infatti, come ogni altro Stato membro, dal 2021 contribuisce al bilancio Ue con una somma proporzionata alla quantità di rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati, che negli ultimi anni è stata di circa 800 milioni di euro all’anno: le 25mila tonnellate di plastica che sarà rigenerata grazie all’ampliamento dell’impianto consentiranno allo Stato un versamento di circa 20 milioni di euro annui in meno.



Le parole del ministro e dell’ad

“Il settore industriale del riciclo delle plastiche rappresenta un importante attore nell’economia circolare del Paese e svolge un ruolo fondamentale nella transizione ecologica in cui siamo impegnati; l’azione del settore e di realtà come Aliplast possono trasformarsi in un concreto risparmio per i conti dello Stato. La prossima attuazione del Regolamento Imballaggi rappresenta una sfida ed un’occasione per aumentare le prestazioni del settore, a fronte di opportuni accorgimenti strategici che l’Italia deve adottare e sviluppare”, ha commentato il ministro Pichetto.

“Con il nuovo Regolamento Ue Ppwr crescerà la domanda di plastica riciclata e noi abbiamo già anticipato questa tendenza, sviluppando nuovi impianti e ampliando la capacità di quelli già esistenti. Auspichiamo, pertanto, l’introduzione di incentivi nazionali alle aziende più virtuose nella rigenerazione delle plastiche, perché incrementare gli investimenti in questo settore rafforzerebbe le performance e la competitività del comparto a livello globale. Inoltre, aumentando la capacità di riciclo delle imprese italiane, si ridurrebbe la quantità di rifiuti da imballaggio in plastica non riciclati e quindi il contributo che ogni anno lo Stato versa al bilancio dell’Ue”, ha aggiunto l’amministratore delegato Iacono.