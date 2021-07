Le aziende alle prese con il passaggio al mercato libero. L’Osservatorio di SOStariffe.it si concentra sui costi medi delle offerte di tipo business del Mercato Libero di luce e gas

Le bollette elettriche sul mercato libero hanno evidenziato tra febbraio e luglio un aumento tra il 15 e il 18% rispetto ai dati raccolti in precedenza, mentre quelle del gas aumentano del 10% quelle a prezzo fisso mentre calano del 17% quelle a prezzo variabile. Lo evidenza uno studio di SOStariffe.it che ha analizzato i costi medi unitari di luce e gas provenienti dal comparatore di offerte energia elettrica e gas business, evidenziando anche l’evoluzione registrata dai prezzi per i clienti business nel confronto tra il mese di febbraio 2021, poco dopo la partenza della procedura di “fine tutela” di gennaio fino a luglio 2021, in concomitanza con l’avvio del Servizio a Tutele Graduali.



Confronto delle offerte dedicate al settore business



Più nel dettaglio, per quanto riguarda l’energia elettrica, dall’indagine emerge un costo medio dell’energia di 0,082 €/kWh per le tariffe monorarie a prezzo fisso e di 0,07 €/kWh per le tariffe monorarie a prezzo variabile. Nel primo caso, si registra una variazione del +18% rispetto a febbraio 2021, mentre nel secondo il rincaro è del +15% rispetto ai dati raccolti in precedenza. Rispetto al prezzo ARERA, si registra un risparmio medio del 2,79% e del 17%.

Per le offerte multi-orarie, invece, in caso di tariffe a prezzo fisso i costi medi sono 0,0914 €/kWh (F1), 0,0912 €/kWh (F2) e 0,0768 €/kWh (F3). In base alla fascia oraria, l’incremento di prezzo registrato rispetto a febbraio 2021 è compreso tra il +26% e il +28%. Il costo dell’energia è più basso rispetto al prezzo ARERA in F1 (del 4,8%) e più alto in F2 (del 9%) e F3 (-4,4%). Le tariffe multi-orarie a prezzo variabile, invece, registrano i seguenti costi medi: 0,0743 €/kWh (F1), 0,0780 €/kWh (F2) e 0,0630 €/kWh (F3). Gli incrementi, rispetto al mese di febbraio 2021, sono pari, rispettivamente, al +3%, +12% e +20%. Il prezzo dell’energia risulta più basso rispetto ai prezzi ARERA in tutte le fasce: 22,6% in F1, 6,55% in F2 e 14% in F3. Le offerte gas registrano, invece, un costo medio dell’energia di 0,2776 €/Smc per le tariffe a prezzo fisso (+10%) e di 0,1977 €/Smc per le tariffe a prezzo variabile (-17%).



Cosa sta succedendo alle imprese nel fine tutela

La procedura di “fine tutela” per le forniture di energia elettrica è partita, per queste categorie di clienti, lo scorso 1° gennaio 2021 con l’avvio della fase di transizione mirata al passaggio al Mercato Libero. In questi sei mesi, le imprese coinvolte dalla procedura di “fine tutela” hanno avuto la possibilità di passare al Mercato Libero, scegliendo tra le varie offerte disponibili. Chi non ha ancora scelto un nuovo fornitore del Mercato Libero, a partire dal 1° luglio 2021, verrà assegnato al Servizio a Tutele Graduali (STG) che sarà gestito da un fornitore scelto in base alle aste territoriali condotte nei mesi scorsi. I fornitori indicati dovranno contattare i clienti assegnati allegando nella comunicazione tutte le informazioni relative all’erogazione del servizio, alle modalità di recesso dal contratto e di passaggio ad un fornitore del Mercato Libero oltre che tutti i riferimenti informativi di ARERA. Le condizioni contrattuali delle forniture STG corrispondono a quelle regolate da ARERA della cosiddetta offerta PLACET ma con condizioni economiche diverse e determinate dai prezzi di aggiudicazione delle aste. Per i clienti coinvolti dal Servizio a Tutele Graduali c’è la possibilità di passare al Mercato Libero in qualsiasi momento e senza alcun costo, scegliendo una delle tante offerte di fornitura di energia elettrica disponibili per la clientela business.



Quali sono gli strumenti principali per informarsi

Le aziende in regime STG riceveranno dal fornitore assegnato tramite aste tutte le informazioni relative al nuovo sistema di fornitura, alle condizioni contrattuali ed alle modalità per passare al Mercato Libero. Per il superamento della Maggior Tutela e la corretta comprensione dei meccanismi del Mercato Libero, in ogni caso, sono disponibili diversi strumenti informativi, come lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, un’apposita sezione del sito ARERA (arera.it/finetutela) ed il portale offerte, che raccoglie tutte le proposte del Mercato Libero.

Il passaggio al libero mercato è gratuito e la scelta del nuovo fornitore può avvenire direttamente online, tramite il meccanismo di comparazione delle offerte luce e gas a disposizione https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/business/