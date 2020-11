Il corrispettivo pagato risulta pari a 121,1 milioni, di cui 90 riferiti al prezzo offerto in sede di gara e 31,1 milioni a titolo di aggiustamento del prezzo provvisorio

Iren Ambiente ha perfezionato l’acquisto della Divisione Ambiente Allargata di Unieco. L’azienda è attiva in diverse regioni italiane: Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Puglia. L’ingresso nel settore ambientale in Toscana, si legge in una nota, apre a importanti prospettive strategiche nell’ambito dell’economia circolare dalle quali potranno nascere condizioni per favorire la crescita degli investimenti sui territori. Il corrispettivo pagato da Iren Ambiente è di 121,1 milioni, di cui 90 milioni riferiti al prezzo offerto in sede di gara e 31,1 milioni a titolo di aggiustamento prezzo provvisorio. Iren ha presentato nel mese di settembre il Piano Industriale al 2025 che prevede investimenti per 3,7 miliardi di euro.



“L’operazione permetterà al Gruppo di consolidare la propria posizione tra gli operatori nazionali leader nel settore ambientale – commenta il presidente di Iren Renato Boero – , ampliando il bacino territoriale servito e acquisendo un posizionamento strategico nella raccolta di rifiuti dell’Ato Toscana Sud e rafforzando, allo stesso tempo, il proprio ruolo di primario operatore in ambito nazionale nel trattamento ed avvio a valorizzazione o smaltimento dei rifiuti speciali”.

“L’acquisizione – spiega invece l’amministratore delegato e direttore generale Massimiliano Bianco – consente al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria leadership nella Multicircle Economy e, in particolare, nel settore ambientale estendendo la presenza territoriale in nuove aree e ampliando il know-how nel business dei rifiuti grazie all’ingresso in nuovi segmenti di mercato”.