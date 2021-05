Tutti le voci sono in aumento, specie utile e Ebit. Firmati in Sardegna circa 5.000 nuovi contratti di fornitura di gas naturale

Il cda di Italgas ha approvato i conti del primo trimestre che vedono ricavi consolidati per 333,3 milioni (+1,9%), un mol di 234,4 milioni (+3,3%), un Ebit di 130 milioni (+5,2%) e un utile netto adjusted in crescita a 81,2 milioni (+7,8%). Sostanzialmente stabili gli investimenti tecnici a 206,7 milioni (+0,5%), a fronte di un flusso di cassa da attività operativa pari a 309 milioni e a un indebitamento finanziario netto di 4,617,6 miliardi. Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile della gestione "con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dalle limitazioni ancora imposte dall'emergenza sanitaria, la società, ad oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2021".



Investimenti per oltre 200 milioni

"I positivi risultati del primo trimestre 2021 dimostrano la solidità del nostro business e delle azioni messe in campo in termini di sviluppo ed efficienza, nonostante un contesto di mercato eccezionalmente difficile". È quanto sottolinea in una nota il Ceo di Italgas Paolo Gallo, che rimarca come sui conti ci siano ancora “i pesanti effetti della Delibera n.570/2019/R/gas, che continuano anche nel corso del 2021”. “In questa prima frazione dell'anno abbiamo realizzato investimenti per 207 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020, indice del grande impegno nella trasformazione digitale, che renderà la nostra rete pronta ad accogliere una molteplicità di gas diversi, tra cui biometano, idrogeno e metano sintetico favorendo la transizione energetica e la decarbonizzazione dei consumi.



Il ruolo in Sardegna

"Oggi la Sardegna ha quasi mille chilometri di rete del metano che abbiamo posato negli ultimi due anni grazie a un piano di investimenti importante di circa 500 milioni di euro. Si tratta di reti native digitali, che offrono anche la predisposizione per la fibra ottica. Da gennaio registriamo anche i primi clienti sulle nostre reti e ad oggi abbiamo firmato circa 5.000 nuovi contratti di fornitura di gas naturale e contiamo, entro fine anno, di arrivare a 15.000, in modo da dare ad altrettante famiglie la possibilità di sostituire forme di approvvigionamento più costose, meno sostenibili e meno sicure". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, intervenendo a un evento del Sole 24 Ore.



Progetto pilota sull’idrogeno

"Inoltre - ha proseguito Gallo -, in Sardegna è in corso anche il nostro progetto pilota di Power to Gas per la produzione di idrogeno verde da fotovoltaico che potrà essere iniettato in blending con il gas naturale nelle nostre reti, così da testare tutte le componenti degli impianti. L’idrogeno lo utilizzeremo anche nel processo della metanazione per ottenere il metano sintetico e nelle vicinanze dell’impianto P2G avremo anche disponibilità di biometano così da poter far scorrere nelle nostre reti metano, biometano, metano sintetico e idrogeno verde. Il futuro della distribuzione".