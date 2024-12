Con queste operazioni, Itelyum entra nei mercati dei Balcani occidentali, una regione in rapida evoluzione verso standard europei di sostenibilità e gestione ambientale

Itelyum, punto di riferimento in Europa per la gestione sostenibile dei rifiuti e la valorizzazione delle risorse, annuncia due nuove acquisizioni strategiche in Serbia e Croazia, segnando un importante passo avanti nella sua espansione internazionale e consolidando il suo ruolo centrale nella promozione dell’economia circolare.

L’operazione

Le acquisizioni riguardano: Jakob Becker d.o.o. – Ruma (Serbia), specializzata nella raccolta e nello stoccaggio di rifiuti industriali, prevalentemente pericolosi, destinati al trattamento locale e/o all’esportazione verso impianti di recupero e Jakob Becker d.o.o. – Gornja Vrba (Croazia), attiva nella gestione di rifiuti non pericolosi e nella valorizzazione di materiali provenienti dalla raccolta differenziata. Con queste operazioni, Itelyum entra nei mercati dei Balcani occidentali, una regione in rapida evoluzione verso standard europei di sostenibilità e gestione ambientale. Il Gruppo italiano, già presente in Germania e Francia, rafforza così la propria presenza europea in un’area di grande potenziale. Alla fine del 2023, le due società contavano 36 dipendenti, che diventeranno 42 entro il 2024.

Il commento dell’ad

Marco Codognola, Amministratore Delegato di Itelyum, sottolinea: “Queste acquisizioni rappresentano un ulteriore passo nella missione di Itelyum di creare valore sostenibile attraverso l’economia circolare. I Balcani occidentali sono un’area strategica per la presenza di comparti industriali in crescita e per la crescente attenzione a modelli di sviluppo sostenibile; siamo quindi orgogliosi di poter contribuire con il nostro know-how e le nostre soluzioni innovative allo sviluppo dell’economia circolare in questi territori. Le società acquisite hanno una solida reputazione e un management qualificato che si integrerà nel gruppo Itelyum, creando le condizioni per realizzare sinergie e progetti di crescita locale. Siamo lieti di aver concluso questa operazione con il gruppo Jakob Becker, con cui abbiamo in essere da anni collaborazioni basate su fiducia e obiettivi condivisi.