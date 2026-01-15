Ai cento operatori ecologici inizialmente previsti dal bando si aggiungono altre 150 unità attraverso lo scorrimento della graduatoria. Nel 2025 l'azienda ha raccolto circa 6.800 tonnellate di rifiuti, in forte crescita rispetto alle 4.959 tonnellate del 2024 e alle 2.066 del 2023.

Ama, la municipalizzata romana della gestione rifiuti, continua a crescere e ad assumere personale: saranno sicuramente contenti i 250 operatori chiamati per il Giubileo e che oggi sono stati stabilizzati. Dopo l’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, Ama procederà all’assunzione, a tempo indeterminato, di nuovi lavoratori. Le assunzioni erano previste dall’intesa sindacale sottoscritta dall’Ama e dal piano di gestione annuale (pga) da parte del Comune di Roma. Parliamo, nello specifico, non solo dei 100 operatori ecologici inizialmente previsti dal bando, ma anche di 150 unità attraverso lo scorrimento della graduatoria. In questo modo, ha spiegato Ama in una nota, si valorizza “l’esperienza maturata dai lavoratori che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato durante il periodo del Giubileo, riconoscendone il contributo operativo e professionale”.



I numeri di Ama

Protagonista di un rilancio totale, leggiamo sul Messaggero, l’azienda è riuscita a tornare in utile solo nel 2024. Nell’aprile 2025 ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di 857mila euro e un margine operativo lordo salito da 19 a 70 milioni di euro fra il 2023 e il 2024.

La cura da cavallo ha seguito due grandi direttrici: gli investimenti nel personale (anche per abbassare l’età anagrafica) e quelli in mezzi per la raccolta e per la programmazione di nuovi impianti industriali di trattamento dei rifiuti, come i biodigestori e quelli per carta e plastica. E che la partecipata sia tornata affidabile lo dice anche il fatto che le siano stati conferiti i servizi cimiteriali fino al 2027.

Nel 2025 l'azienda “municipalizzata” ha raccolto circa 6.800 tonnellate di rifiuti, in forte crescita rispetto alle 4.959 tonnellate del 2024 e alle 2.066 del 2023. Tra i principali materiali conferiti dai cittadini spiccano le oltre 4.300 tonnellate di rifiuti ingombranti, le 1.300 tonnellate di legno e le oltre 800 tonnellate di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ha influenzato i dati sicuramente la quantità di appuntamenti dedicati al conferimento di rifiuti ingombranti



Le parole di Gualtieri

“Il Giubileo appena concluso ha rappresentato una prova importante e positivamente superata per tutta la città oltre che un’esperienza di cui dobbiamo fare tesoro – ha sottolineato, in una nota, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Proprio in questa ottica proseguiamo, assieme ad Ama, nell’opera di efficientamento dell’azienda attraverso l’inserimento e la valorizzazione di nuove risorse che, anche grazie al lavoro svolto nel corso degli eventi giubilari, hanno anche acquisito esperienza e formazione professionale”.

Per il presidente di Ama, Bruno Manzi, “prosegue il piano assunzionale dell’azienda e con l’inserimento stabilmente in organico di questi lavoratori si potrà garantire la copertura del processo di turn over da un lato e valorizzare, al tempo stesso, l’esperienza maturata in questi mesi dalle operatrici e gli operatori assunti a tempo determinato per il Giubileo”.