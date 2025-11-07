Interrotto il progetto dei bidoni smart voluto dalla giunta precedente: spesi 30 milioni per sostituire 5.700 cassonetti su 26mila. Le parole dell’assessora Pericu.

Doveva essere un grande investimento nella tecnologia applicata alla gestione e raccolta rifiuti a Genova, ma così non lo è stato, almeno stando ai risultati ottenuti. Sono stati spesi 30 milioni di euro per sostituire 5.700 cassonetti “smart” su 26mila complessivi. Il bilancio è fallimentare e la nuova giunta ha deciso di sospenderlo.

All’origine vi sarebbero alcune problematiche legate alla compatibilità con altri cantieri e progetti e presto la conclusione dovrebbe diventare definitiva.

A far calare il sipario su una delle operazioni più discusse della scorsa amministrazione è stata l’assessora all’ambiente Silvia Pericu, che ha risposto in consiglio comunale all’interrogazione sul tema portata in aula dal consigliere di Avs Lorenzo Garzarelli, riportando il bilancio di questa sperimentazione rimasta di fatto a metà.



Le parole dell’assessora

“Ne sono stati posizionati 5.300 e ne restano circa 400 da sistemare a Sampierdarena – precisa l’assessora – sono stati spesi circa 30 milioni, di cui circa 17 per i soli bidoni tra il 2022 e il 2024 e il resto per i camion con sistema bilaterale“.

"Sono soldi investiti in un progetto che non ha mai avuto una fase di sperimentazione - ha osservato Pericu - senza una valutazione, c'è stata di fatto solo una sostituzione dei cassonetti mai davvero sfruttati per la loro potenzialità, che era quella di applicare la tariffazione puntuale, bisognerà lavorare molto per far digerire alla città questo progetto e per migliorarlo per quanto possibile".

Il consigliere Garzarelli ha commentato: "Sono numeri che fanno capire la portata del fallimento di questo esperimento, fatto sulla pelle dei cittadini e con livelli di differenziata che restano ben al di sotto delle aspettative".