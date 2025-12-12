Il sindaco parla di gestire un numero elevato e ricorrente di assenze, spesso concentrate nelle stesse giornate e nei medesimi reparti. Il sindacato replica parlando di problemi organizzativi.

Spazzatura non ritirata nei giorni previsti o, peggio ancora, mai presa. Sono tante le segnalazioni che arrivano dai cittadini, e da più zone, che si sono lamentate del servizio di porta a porta di Asmiu, l’azienda di gestione rifiuti di Massa.

Le proteste – leggiamo su Msn - ora sono arrivate anche al Comune tanto che anche il sindaco Francesco Persiani ha sollevato la questione. “Da parte nostra, negli ultimi anni abbiamo investito molto per rafforzare il servizio: solo nel 2024 sono stati stabilizzati circa 30 nuovi lavoratori, un incremento significativo pensato per migliorare la qualità complessiva dell’attività svolta. È uno sforzo importante, che non può essere ignorato. Tuttavia Asmiu si trova a dover gestire un numero elevato e ricorrente di assenze, spesso concentrate nelle stesse giornate e nei medesimi reparti. Si tratta di numeri tali da rendere difficile, a volte impossibile, riorganizzare i turni e garantire la copertura minima necessaria al funzionamento del servizio".



L’allarme della Cisl

“Sulla nota del sindaco Persiani non possiamo dargli completamente torto; tuttavia non possiamo accettare che si punti il dito contro i lavoratori operativi che ogni giorno non solo svolgono il loro compito ma spesso fanno molto di più di quello che sarebbero tenuti a fare”. Così Luca Mannini, segretario della Fit-Cisl di Massa-Carrara, interviene dopo le dichiarazioni del sindaco di Massa, Francesco Persiani, che aveva indicato come responsabili dei disservizi nell’igiene urbana delle “tensioni interne” all’azienda. “Ancor meno è accettabile parlare di un presunto complotto contro il bando per il nuovo direttore: la Fit-Cisl lo chiede da anni, così come i lavoratori. Riconosciamo che l’attuale amministrazione comunale abbia investito più delle precedenti in Asmiu in termini di forza lavoro. È però altrettanto vero che, negli ultimi anni, la raccolta rifiuti è stata organizzata secondo un modello di porta a porta spinto, che richiede un numero maggiore di addetti. Oggi l’azienda opera con gravi carenze di personale: tutti i contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati e la significativa riduzione degli organici sta provocando disservizi costanti. A peggiorare il quadro, una carenza di figure di coordinamento come i capizona, che sono coloro che intervengono gestionalmente sulle emergenze che si presentano sul territorio”.

“A nostro avviso però – conclude il sindacalista – la responsabilità principale della situazione Asmiu deve ricadere sull’ufficio che gestisce i servizi di Asmiu. La gestione è segnata da una totale assenza di programmazione dove il responsabile non è all’altezza del ruolo”.