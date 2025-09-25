Si tratta della prima collaborazione industriale fra la compagnia telefonica e il gruppo postale. Ampliato il modello d’offerta: dal 29 settembre comprenderà anche luce e gas oltre a connettività, contenuti streaming, servizi e prodotti innovativi di utilizzo quotidiano.

La rivendita di energia sembra essere un buon business: dopo analoghi sconfinamenti di altri operatori di settori limitrofi è oggi il turno di Tim che si allea con Poste Italiane.



L'offerta elettrica

Il colosso della telefonia apre la rete di vendita al mercato retail dell’energia e lancia, dal 29 settembre, l’offerta Tim Energia luce e gas powered by Poste Italiane in oltre 750 negozi Tim. Le nuove offerte sono pensate per rispondere alle esigenze di tutte le famiglie, con vantaggi per i clienti Tim. In particolare, l’offerta luce è costruita su misura con il sostegno di un consulente Tim in base agli effettivi consumi del cliente, utilizzando energia elettrica sostenibile e certificata, proveniente da fonti 100% rinnovabili. Tim Energia luce prevede l’opzione di pagamento a rata fissa, mensile, calcolata a partire dai consumi dell’anno precedente: una soluzione pensata per stabilizzare la spesa e proteggere il bilancio familiare dalle oscillazioni del mercato. Allo scadere dell’anno la nuova rata verrà ricalcolata sulla base dei consumi effettivi. Il prezzo della materia prima luce viene fissato per singolo kWh e resta bloccato per 12 mesi.

L'offerta gas

L’offerta Tim Energia gas, invece, prevede un corrispettivo legato a un prezzo variabile della materia prima indicizzato al Psv (Punto di scambio virtuale che definisce il prezzo all’ingrosso del gas), a cui si aggiunge un margine del fornitore bloccato per 12 mesi, garantendo trasparenza e adeguando automaticamente il prezzo della materia prima alle fluttuazioni del mercato italiano del gas. “Con Tim Energia powered by Poste Italiane portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire, e introduciamo un nuovo elemento nella nostra strategia di customer platform. Vogliamo dare stabilità ai costi, chiarezza nelle opzioni e attenzione alla sostenibilità, valorizzando la nostra relazione di fiducia con i clienti”, ha commentato Andrea Rossini, chief Consumer, small & medium and mobile wholesale market officer di Tim. “Il nostro impegno è rispondere in modo integrato alle esigenze dei clienti con offerte di qualità, da quelle di intrattenimento ai servizi evoluti di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity, soluzioni finanziarie e assicurative”.



