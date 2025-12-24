L’annuncio della sindaca Bevilacqua. La locale utility Acque del Chiampo ha comunicato che a gennaio 2026) il 100% dell’acquedotto di Arzignano erogherà acqua a Pfas Zero.

Arzignano, ridente località vicentina e comune tra i più inquinati dal Pfas nelle acque, a breve avrà vinta la sua battaglia. Da gennaio non ci saranno più residui di sostanze chimiche polifluorurate nell’acquedotto. Lo ha annunciato la sindaca Alessia Bevilacqua. “Dopo un lungo e complesso iter progettuale e realizzativo, Acque del Chiampo ci ha comunicato che tra poche settimane (gennaio 2026) il 100% dell’acquedotto di Arzignano erogherà acqua a Pfas Zero”. Questo risultato è possibile grazie al completamento dei filtri a Grumello , che segue di 12 mesi l’attivazione dei filtri già avvenuta a Canove.

I lavori di installazione dei filtri Grumello sono stati conclusi in questi giorni, e contestualmente inizierà l’attività di avviamento con i relativi collaudi finali. Ovviamente la lotta contro i Pfas (e contro i nuovi inquinanti emergenti) non si esaurisce ma dovrà essere impegno condiviso da tutti riuscire a tenere sempre alta l’attenzione, la prevenzione, la formazione e l’informazione.



Che cosa è stato fatto

Dal 2018, su base normativa, il territorio di Arzignano è stato incluso nella “zona arancione” perché sono stati riscontrati livelli di Pfas nelle captazioni d’acqua potabile. Nell’acquedotto la presenza di Pfas non ha mai superato la soglia di allarme delle istituzioni preposte al controllo, ma la loro presenza, per il principio di precauzione, ha spinto l’amministrazione comunale ad attivare una serie di azioni per far conoscere alla popolazione questi inquinanti. In gennaio l’intero acquedotto sarà coperto da sistemi di filtrazione a carboni attivi, e promette un’erogazione di acqua classificabile come Pfas Zero. Già nel gennaio 2025 erano entrati in funzione i nuovi filtri del centro idrico di Canove, che hanno portato acqua priva di Pfas al 78% degli utenti. Nel gennaio 2026 l’attivazione dei filtri anche nel centro idrico di Grumello completerà la trasformazione dell’intera rete.



Per vedere l’analisi di Acque del Chiampo va qui: https://www.acquedelchiampospa.it/an...