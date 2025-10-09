È il primo veicolo societario in Italia creato da una corporate per integrare tutte le leve dell’open innovation. La società nasce per sostenere i pilastri del Piano Strategico 2035 e valorizzare sul mercato soluzioni innovative sviluppate internamente.

È nata A2A Life Ventures, la prima società italiana creata da una corporate per integrare in modo sinergico tutte le leve di innovazione aperta ad attori esterni. Sono i primi in Italia a tradurre questa tendenza in un veicolo societario autonomo, con l’obiettivo di rendere strutturale e continuativo l’impegno sull’innovazione.



Che cosa farà

A2A Life Ventures sarà il motore a sostegno dei pilastri del piano strategico 2035 – economia circolare e transizione energetica – e si propone come una fabbrica dell’innovazione capace di sviluppare e testare soluzioni concrete digitali, fisiche e basate sull’ai, all’interno del gruppo e poi sul mercato esterno. L’obiettivo è ambizioso: costruire entro il 2035 un portafoglio di circa 30 soluzioni innovative pronte a creare valore sia per A2A che per l’ecosistema industriale ed energetico europeo.

Con A2A Life Ventures, il gruppo consolida il percorso iniziato nel 2020 con il corporate venture capital e conferma la volontà di guidare in Italia un modello di innovazione già diffuso tra i grandi gruppi internazionali, mettendo l’accento su una strategia Eu-first e sulla creazione di valore industriale e tecnologico a lungo termine. A2A è attore nell’ecosistema dell’innovazione con oltre 300 progetti in corso, un portafoglio di Cvc con investimenti in più di 70 startup che hanno creato circa 1800 posti di lavoro e un network di 1 milione di innovatori globali che collabora con il gruppo.



La strategia

A2A è attore nell’ecosistema dell’innovazione con oltre 300 progetti in corso e investimenti in più di 70 startup che hanno creato circa 1800 posti di lavoro e investimenti per 80 milioni di euro che spaziano dal tech transfer ai round Series A/B. 360 Life rappresenta l’iniziativa centrale del programma, realizzata in partnership con 360 Capital primario gestore finanziario di venture capital, in cui A2A è anchor investor e sponsor industriale. L’iniziativa si articola nei due fondi 360 Life I, con A2A come unico investitore, attraverso cui sono state sostenute 8 startup in Italia e in Europa, e 360 Life II, di cui a inizio 2025 è stato finalizzato il primo closing a 140 milioni, con un target di raccolta di 200 milioni. Al fondo hanno aderito De Nora, Cdp Venture Capital e Bpifrance. Fra gli investimenti già realizzati figurano realtà come Energy Dome, Greyparrot, Circular Materials e Enspired.

La strategia di A2A Life Ventures integra 8 leve che riguardano ogni aspetto dell’innovazione.

Il programma di corporate venture capital è stato avviato nel 2020 con l’obiettivo di investire in tecnologie che potessero abilitare la transizione energetica e l’economia circolare accelerandone l’adozione da parte delle business unit del gruppo e creando sinergie industriali attraverso progetti innovativi.

In ambito circular economy, A2A Life Ventures è impegnata nello studio di soluzioni avanzate che vanno dal recupero energetico al trattamento e valorizzazione dei rifiuti, fino alla gestione sostenibile delle risorse idriche; per la generazione di energia lavora per ottimizzare la produzione e lo storage energetico; nel settore smart infrastructures, la società monitora e sviluppa tecnologie all’avanguardia per rendere le reti intelligenti, sostenibili ed efficienti grazie, ad esempio, all’analisi predittiva; nel segmento mercato, affianca le attività commerciali per migliorare l’esperienza utente e automatizzare processi complessi legati alla vendita di energia elettrica e di gas naturale, alla mobilità elettrica, all’efficientamento energetico.



Il commento di Mazzoncini

“La decarbonizzazione non è un’opzione ma una priorità con un orizzonte ben definito: il 2050. A2A è un player industriale che opera a livello nazionale nei settori dell’energia, delle reti, dell’economia circolare che sono strategici per il Paese e abbiamo bisogno di strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica che l’Ue richiede” - commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A – “Oggi presentiamo il primo veicolo societario integrato di open innovation in Italia, basato su un modello di circolarità: una crescita che si autoalimenta, in cui il valore generato viene reinvestito in nuove soluzioni e tecnologie. A2A Life Ventures è una piattaforma che mira a posizionarsi come un benchmark europeo nell'innovazione applicata alla transizione ecologica, anticipando i trend globali, per dare un contributo all’autonomia tecnologica ed energetica dell’Italia”.