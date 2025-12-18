Provengono dall’acqua dei pozzi ad Antraccoli. Sarebbero i mercaptani dal forte odore sgradevole (aglio, cipolla, cavolo marcio) che, proprio per questa caratteristica, sono usati per segnalare le fughe di gas. Gli odori reali del metano.

Uno strano fenomeno sta avvenendo vicino a Lucca: l’acqua puzza di gas. Ha l’olezzo tipico del metano che esce dai rubinetti della cucina. Lo denunciano i residenti di Antraccoli, un comune a tre chilometri dal capoluogo. In particolare – apprendiamo da noitv.it - lo denunciano non gli utenti allacciati all’acquedotto ma chi preleva dai pozzi e attinge dalla falda, soprattutto se non sono molto profondi. "L'odore ti resta addosso per ore, quando ti fai la doccia", dicono i cittadini.



Quale odore ha il gas

Il metano è inodoro, oppure a volte ha un leggero odore petrolifero che arriva dal giacimento da cui quel gas è stato estratto. Per rendere riconoscibili le perdite, che sono pericolose, i distributori locali di metano addizionano nei tubi una sostanza fortemente odorosa, quella che conferisce al nostro gas il suo odore caratteristico.



Mercaptani e tioli

In verità, guardando l’acqua sgorgare dal rubinetto si sente puzza di gas. O meglio, quello delle sostanze usate per rendere percepibile il metano in caso di fughe, i mercaptani (detti anche tioli) odorizzanti, visto che il gas naturale di per sé è inodore. Si tratta di composti organici dello zolfo dal forte odore sgradevole (aglio, cipolla, cavolo marcio) che, proprio per questa caratteristica, sono usati per segnalarne le fughe.



L’allarme

Tutto questo ha fatto scattare l’allarme in alcune corti e case di Antraccoli, non lontano dalla chiesa, tra le vie Fonda e del Cantone, dove nelle abitazioni l’acqua – soprattutto quando viene riscaldata – ha da giorni un forte, e preoccupante, olezzo. I residenti vorrebbero ora ricevere risposte certe dalle autorità ma cercare rassicurazioni può essere piuttosto frustrante, perché non si capisce di chi sia la competenza. E con esse crescono timori e disagi.