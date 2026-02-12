Secondo indiscrezioni ci sarebbe un taglio fino a 3 miliardi sui costi per famiglie e imprese. Unc, è ora di passare dalle parole ai fatti.

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha annunciato che il decreto bollette andrà in Consiglio dei ministri la prossima settimana.



Le indiscrezioni

Nel testo – secondo indiscrezioni raccolte dal Foglio – ci sarebbe un taglio alle bollette di energia elettrica e gas per circa 2,5-3 miliardi di euro, a vantaggio per imprese e famiglie a basso reddito. "Il perno del provvedimento – scrive il quotidiano – è la riduzione del costo del gas utilizzato per la generazione" della luce per abbattere il prezzo di quest'ultima"«più che proporzionalmente facendo leva sul vituperato sistema del prezzo marginale". "Le misure più controverse, come lo spalma incentivi e la cartolarizzazione degli oneri generali di sistema, – spiega il Foglio – sono state abbandonate perché avrebbero comportato un aumento del debito pubblico"

"È ora di passare dalle parole ai fatti", afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando il nuovo annuncio di Pichetto.

"Ovviamente esprimeremo un giudizio sul provvedimento quando finalmente potremo esaminare un testo varato dal Consiglio dei ministri, anche se le indiscrezioni finora circolate non ci hanno certo entusiasmato", prosegue Vignola. "Il Governo dovrebbe seguire il consiglio di Ursula von der Leyen, secondo la quale i governi nazionali dovrebbero molto semplicemente ridurre gli oneri fiscali. Insomma, assurdo voler far cassa proprio sulle bollette, che colpiscono tutte le famiglie riducendo la loro capacità di spesa e le imprese, diminuendo la loro competitività".