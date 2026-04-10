Il gruppo lombardo fornirà circa 35mila MWh l’anno di energia pulita di cui oltre la metà a prezzo fisso. È la prima volta che A2A firma un contratto di ppa con un’amministrazione pubblica.

Il Politecnico di Milano e A2A Energia hanno siglato un ppa della durata di otto anni che prevede, a partire da maggio 2026, la fornitura di circa 35mila MWh all’anno di energia elettrica proveniente da fonti green interamente certificata da garanzie di origine, con l’obiettivo di coprire il 100% del fabbisogno dell’ateneo e sostenere lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile.



Che cosa prevede

Più della metà dell'energia messa a disposizione del Politecnico sarà prodotta da un parco fotovoltaico di A2A di nuova realizzazione; la restante quota, da impianti rinnovabili del portafoglio del gruppo.

Tutte le infrastrutture coinvolte sono localizzate nel Nord Italia: il progetto contribuisce allo sviluppo di nuova capacità produttiva e alla prossimità territoriale della fornitura. L’accordo prevede la combinazione tra un profilo di prelievo costante a prezzo fisso (relativo a circa metà dell’energia fornita) e uno a prezzo variabile indicizzato ai mercati all’ingrosso, per bilanciare stabilità dei costi e flessibilità rispetto alle migliori condizioni di mercato per l’intera durata contrattuale.



Un modello

L’impostazione messa a punto dall’amministrazione del Politecnico può rappresentare un riferimento per altre realtà della pubblica amministrazione.

Questa partnership conferma il contributo di A2A - secondo operatore nazionale per capacità installata ed energia elettrica distribuita - al processo di decarbonizzazione e si aggiunge ai precedenti accordi ppa volti a dare ulteriore impulso al mercato dell'energia sostenibile, in linea con il piano ptrategico al 2035 che destina 23 miliardi di investimenti a progetti che coniugano generazione di valore sostenibile, innovazione e supporto all’autonomia energetica del Paese. Commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A: “Si tratta del primo ppa del gruppo con un’amministrazione pubblica: un progetto che conferma l’impegno di A2A per la transizione energetica del Paese anche attraverso partnership che superano il perimetro industriale”.