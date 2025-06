Le soluzioni richiederanno investimenti in infrastrutture che potrebbero mettere sotto pressione i bilanci delle amministrazioni locali e regionali (LRG), aumentando il loro debito e indebolendo la loro affidabilità creditizia.

La scarsa disponibilità idrica e l'intenso consumo stanno causando stress idrico in Spagna e Italia, in particolare nel sud dei due Paesi. Allo stesso tempo, le infrastrutture idriche stanno invecchiando sia in Spagna che in Italia, con perdite idriche sostanziali, soprattutto nelle aree con il più elevato stress idrico. Le soluzioni richiederanno investimenti in infrastrutture che potrebbero mettere sotto pressione i bilanci delle amministrazioni locali e regionali (LRG), aumentando il loro debito e indebolendo la loro affidabilità creditizia. D'altro canto, l'incapacità di affrontare la carenza idrica potrebbe pesare sulle prospettive di crescita economica delle amministrazioni locali e regionali ed erodere la loro base imponibile. Lo rivela un nuovo report di S&P Global Ratings.



I rischi per agricoltura e turismo

Spagna e Italia si trovano ad affrontare una domanda idrica crescente, mentre la disponibilità idrica è disomogenea e soggetta a regimi pluviometrici variabili e frequenti siccità. Mantenere un accesso affidabile a una quantità d'acqua sufficiente diventerà sempre più importante per sostenere l'attività economica e, in particolare, il turismo, un motore chiave della crescita. Le regioni che dipendono dall'agricoltura e dal turismo o che hanno industrie ad alto consumo idrico corrono il rischio che i costi di input più elevati erodano la loro competitività economica. Le regioni con i più alti livelli di stress idrico dovranno investire nelle proprie reti di stoccaggio e distribuzione idrica per evitare perdite e aumentare la capacità di stoccaggio.

L’impatto sulla finanza

L'impatto sull'affidabilità creditizia degli enti locali dipenderà dalla loro capacità di effettuare gli investimenti necessari in modo graduale ma costante per evitare improvvisi shock di bilancio. L'impatto dipenderà anche dalla capacità degli enti locali di mobilitare risorse ad altri livelli di governo e dalle azioni politiche che intraprenderanno per raggiungere questo obiettivo. “Le soluzioni richiederanno investimenti in infrastrutture che potrebbero mettere a dura prova i bilanci degli enti locali e regionali, aumentare il loro debito e, di conseguenza, indebolirne l'affidabilità creditizia", ​​ha affermato Alejandro Rodríguez Anglada, analista di S&P Global Ratings. "D'altro canto, la mancata risposta alla scarsità d'acqua potrebbe incidere sulle prospettive di crescita economica degli enti locali e regionali ed erodere la loro base imponibile", ha aggiunto Rodríguez Anglada.