Presentato in Conferenza metropolitana il processo di aggregazione volontaria societaria nel servizio di igiene. In prospettiva anche una tariffa unica.

È stato presentato, in sede di Conferenza metropolitana, il progetto di aggregazione industriale tra società pubbliche per la gestione dei rifiuti che coinvolge Cap Holding e altre società partecipate da enti locali, che sono organizzate e operano secondo il modello "dell’in-house providing" nella gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.



Il progetto

Il progetto rientra nella visione e nelle strategie della Città Metropolitana di Milano, che punta ad accompagnare i Comuni metropolitani nella costruzione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di superare la frammentazione comunale, conseguendo economie di scala e di scopo.

Nella delibera approvata emerge che i piani strategici dal 2019 prevedono di coinvolgere i Comuni e le unioni dei comuni per una politica che, tramite società pubbliche o in partenariato pubblico-privato, riescano a governare la filiera dei rifiuti in chiave di economia circolare. Inoltre è prevista l’istituzione, in prospettiva, di una tariffa unica per i servizi di igiene ambientale, obiettivo anche previsto dall’agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile, approvata dal consiglio metropolitano a fine 2022.

Come illustrato durante la conferenza metropolitana dal consigliere delegato all’ambiente Paolo Festa, è stato avviato un percorso con l’Università statale di Milano, che ha prodotto uno studio contenuto nel documento “Aggregazione d’ambito per la gestione dei rifiuti – proposte per il territorio milanese”, che individua i benefici gestionali di una possibile aggregazione: economie di scala, efficienze nella logistica dell’organizzazione della filiera, uniformazione della regolamentazione del servizio, ottimizzazione delle risorse dei gestori, pianificazione della manutenzione degli impianti, presentato durante un convegno il 13 Luglio 2023 nella sala consigliare della città metropolitana di Milano alle organizzazioni di settore e ai Comuni presenti.



La proposta

La proposta avanzata da Cap Holding è un progetto di aggregazione industriale che, in questa fase, offrirà il servizio di igiene urbana al territorio del Nord Ovest della città metropolitana di Milano, facendo leva sulle sinergie tra i servizi a rete, come il servizio idrico e il servizio di igiene urbana, e sulle interconnessioni impiantistiche e infrastrutturali. L’investimento del primo triennio è di 17,7 milioni di euro per impianti e infrastrutture, rinnovo del parco mezzi, innovazioni tecnologiche nella gestione di servizio, digitalizzazione, comunicazione ed educazione ambientale.

L'operazione servirà alla costruzione di un gestore integrato nel servizio di igiene urbana, di circa 600mila abitanti, realizzando sinergie tra società pubbliche e generando efficienze con ricadute positive sulle tariffe ai cittadini, sia del servizio idrico che del servizio di igiene ambientale. Cap Holding favorirebbe il non semplice processo di aggregazione di Comuni e società e del suo consolidamento. Con un player forte e ben strutturato, come Cap Holding per il futuro, si potranno prevedere analoghe virtuose operazioni in altre aree del territorio metropolitano e dando la possibilità anche ad altri Comuni o soggetti pubblici o partenariato pubblico-privato di aderire alla società su base volontaria, così come prevede il programma regionale di gestione rifiuti.

“Come ente di area vasta - afferma Paolo Festa, consigliere delegato all’ambiente – abbiamo il dovere di fare regia a livello territoriale e di studiare un nuovo modello gestionale che sia più sostenibile ed efficiente, un po’ come avvenuto, tempo fa con la gestione integrata del servizio idrico, esempio decisamente da seguire anche sul fronte dei rifiuti a beneficio dell’utenza e anche dell’ambiente, sulla scia della nostra pianificazione strategica e degli obiettivi sistemici dell’Agenda metropolitana dello sviluppo sostenibile approvata due anni fa”.