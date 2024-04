La società guidata da Nicola Cecconato avrebbe avviato una trattativa dopo aver perso la gara per lo stoccaggio gas Edison

Ascopiave dopo essere uscita di scena nella corsa allo stoccaggio gas di Edison, pare che ora stia scommettendo forte sull’eolico. In particolare l’utility trevigiana, ricca di un importante dotazione derivante anche dai disinvestimenti nelle partecipazioni in EstEnergy ed Hera Comm, sembra essere vicina ad aggiudicarsi una fetta importante degli impianti eolici della società portoghese Edpr, Energias de Portugal - Renewables. Secondo un’indiscrezione raccolta da La Verità, la società guidata da Nicola Cecconato avrebbe avviato una trattativa in corso per aggiudicarsi una fetta importante degli impianti eolici della compagnia lusitana nel Sud Italia.



Il piano industriale

Si tratterebbe di un completamento importante rispetto al piano industriale 2024-27 presentato da Ascopiave il mese scorso. Per la compagnia i conti sono in ordine: nei prossimi 4 anni i target sono tutti in crescita: i ricavi dovrebbero arrivare a quota 260 milioni (contro i 181 attuali), l'Ebitda (indicatore di redditività) a 139 milioni (44 in più rispetto del consuntivo 2023), l'utile a 42 milioni (+5 milioni rispetto al 2023) e gli investimenti netti dovrebbero arrivare a quota 617 milioni tra il 2024 e il 2027. Il piano conferma, inoltre, le direttrici strategiche già evidenziate lo scorso anno: crescita nei core business tramite operazioni di fusione e acquisizione e la partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni: Ascopiave sottolineava di avere già individuato alcune gare Atem a cui partecipare e di continuare a puntare sulle rinnovabili, diversificazione in settori sinergici come i gas verdi, l'efficienza energetica e il servizio idrico.



Ascopiave nelle rinnovabili

Ascopiave è presente nell’idroelettrico con 21 impianti della controllata AscoEG, rilevati da Eusebio Energia e altri sei di Asco Renewables con una potenza nominale di 4,6 MW. Tramite la controllata Salinella Eolico, ha realizzato un parco eolico in Provincia di Catanzaro con potenza nominale sino a 21,6 MW e detiene un parco eolico, composto da 14 pale da 1 MW ciascuna, sito in Campania. La società, attraverso la controllata dispone di certificazione “ESco” (erogazione servizi energetici) e svolge attività di progettazione, costruzione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica anche in tri-generazione, consulenza energetica, energy saving e la negoziazione di titoli di efficienza energetica.