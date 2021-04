Dopo la mancata cessione del deposito di stoccaggio lodigiano da parte di Morgan Stanley a Macquarie riparte la ricerca di un acquirente

Ital Gas Storage sembra essere nel mirino di F2i, Fondi Italiani per le Infrastrutture, almeno secondo i rumors internazionali. La trattativa con l’australiana Macquarie da parte di Morgan Stanley I.P., controllore dell’operatore indipendente di stoccaggio gas, pare non sia andata in porto, e l’esclusiva per l’operazione si è conclusa a fine marzo senza un accordo.



Il deposito

Sandstone Holding, società che fa capo al gestore di fondi infrastrutturali Morgan Stanley Infrastructure II, è entrata nel capitale di Ital Gas Storage, società del gruppo Whysol Gas Storage Holding, titolare del progetto per la realizzazione del più grande impianto per lo stoccaggio di gas naturale in Italia, situato a Cornegliano, in provincia di Lodi. Il progetto di Cornegliano, che ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, verrà realizzato in project finance.

Le operazioni di F2i

Diverse le operazioni di F2i sul mercato. È notizia dei giorni scorsi che F2i e Finavias, veicolo controllato dai fondi APG e Ardian, abbia ceduto un’ulteriore quota di 2i Rete Gas, secondo operatore in Italia nella distribuzione del gas con circa 4,5 milioni di clienti in tutto il Paese e un fatturato di 718 milioni a fine 2020. Nel gennaio scorso Edison, controllata italiana di Edf, ha firmato un accordo con F2i per rilevare il 70% di E2i Energie Speciali, attiva nel settore eolico, risolvendo la partnership avviata nel 2014.



Macquarie in Italia

Macquarie è da molti anni assai attiva in Italia: dal 2016 controlla anche Società Gasdotti Italia insieme a Swiss Life e sta trattando, con Cdp e Blackstone, l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia da Atlantia. Macquarie è anche in trattativa esclusiva con Enel per una quota del 40-50% di Open Fiber.