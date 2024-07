Scavando alla ricerca di nuova acqua proveniente dalle sorgenti di Cannizzaro, i tecnici hanno trovato tracce di metano con la necessità di un monitoraggio per almeno sei mesi

Cercavano acqua e hanno trovato anche metano: è la sorprendente scoperta avvenuta ad Alcamo (Trapani) dove era in corso un sondaggio da parte di tecnici per cercare acqua per combattere la siccità in Sicilia. Durante gli scavi per cercare di aumentare l'acqua proveniente dalle sorgenti di Cannizzaro, gli esperti hanno scoperto una nuova falda acquifera che ha portato alla luce anche la presenza di tracce di metano. La notizia la leggiamo su Tp24.



Problemi di sicurezza

La falda scoperta durante i sondaggi, destinati originariamente a raddoppiare la conduttura, rappresenta una risorsa idrica potenzialmente preziosa per Alcamo, vista l'importanza vitale dell'acqua in un'area così duramente colpita dalla siccità. Tuttavia, la presenza di gas metano introduce complessità aggiuntive nei piani per l'utilizzo dell'acqua della nuova falda, richiedendo monitoraggi e valutazioni aggiuntive per garantire la sicurezza e l'efficacia nell'uso di questa risorsa.



La fonte dai tempi di Zamberletti

Tecnici della ditta che ha vinto l’appalto e operai del Comune di Alcamo hanno così avviato il monitoraggio che dovrebbe durare almeno un paio di mesi. Sono destinati a slittare i tempi per la realizzazione della conduttura che dovrebbero durare un anno e sette mesi. I sondaggi geologici sono finalizzati anche a stabilire la portata della falda acquifera in modo da decidere l’eventuale captazione di acqua da immettere nell’attigua conduttura. La sorgente di Cannizzaro, che si trova in territorio di Partinico, è la principale fonte di approvvigionamento, concessa al Comune alla fine degli anni ’80, con provvedimento di Giuseppe Zamberletti allora capo della Protezione civile nazionale che lo stesso fondò. Dall’ impianto di Cannizzaro arrivano al Bottino costantemente dai 40 ai 45 litri di acqua al secondo.