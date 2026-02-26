Otto anni fa bastavano meno di 1.200 euro. L’analisi di Facile.it. In Sardegna il conto più pesante per l’elettricità, in Trentino Alto Adige per il gas.

Quanto abbiamo speso l’anno scorso per luce e gas? Poco meno di quanto speso rispetto al 2024, ma quasi il doppio se si guarda al 2018. Secondo l’analisi di Facile.it, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.055 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro. Nello specifico, a pesare maggiormente sulle tasche degli italiani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.316 euro, mentre per quella elettrica i consumatori hanno dovuto mettere a budget appena meno di 740 euro.

Regione per regione

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati di oltre 1 milione di utenze – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali regioni si è speso di più e in quali di meno? Guardando alla sola bolletta elettrica, la Sardegna è la regione con il conto più salato; nell’Isola le famiglie hanno consumato, in media 2.751 KWh, spendendo 826 euro, il 12% in più rispetto alla media nazionale. L’assenza di riscaldamento con gas di città in alcune aree della regione e l’uso di dispositivi elettrici per riscaldare le abitazioni può spiegare, almeno in parte, perché i consumi siano così elevati. Continuando con la classifica, in seconda posizione c’è la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno consumato in media 2.511 KWh spendendo circa 768 euro. Al terzo posto, staccato di un soffio, c’è il Veneto, con una bolletta media pari a 767 euro, (per 2.505 KWh annui consumati). Guardando alle regioni dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova la Basilicata, con una spesa media che si è fermata ad “appena” 611 euro (a fronte di consumi annui pari a 1.862 KWh), seguita dalla Liguria (635 euro per 1.960 KWh) e, al terzo posto, dell’Abruzzo (665 euro per 2.085 KWh annui).



Il metano

Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica cambia radicalmente. La regione con la bolletta più salata è il Trentino-Alto Adige (in media, 1.548 euro, a fronte di consumi annui dichiarati pari a 1.261 metri cubi), seguita dal Veneto (1.529 euro con consumi pari a 1.215 metri cubi) e, sul gradino più basso del podio, l’Emilia-Romagna, con una bolletta media annuale pari a 1.525 euro (1.204 metri cubi). Quarto posto per la Lombardia, con una bolletta media 2025 pari a 1.416 euro (1.146 metri cubi).