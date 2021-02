Nel quarto trimestre la multiutility ha registrato un deciso recupero, sia nel segmento Generazione sia nel retail

A2A ha chiuso il 2020 con un Ebitda ordinario pari a 1,19 miliardi di euro, in linea con il risultato registrato nell'anno precedente. La contrazione della Business Unit Energia, che si era registrata nella prima parte dell'anno - dovuta principalmente a uno scenario energetico molto debole - è stata seguita da un deciso recupero nel quarto trimestre, sia nel segmento Generazione sia nel Retail (+263 mila clienti nel mercato libero rispetto al 31 dicembre 2019).

Si aggiungono, inoltre, gli ottimi risultati nella BU Ambiente. Se si includono le poste positive non ricorrenti, assai significative nel 2019, l'Ebitda si attesta a 1,20 miliardi di euro (1,23 miliardi di euro nel 2019). Secondo i risultati preliminari comunicati dalla società, inoltre, nel corso dello scorso anno gli investimenti sono pari a 738 milioni di euro, in crescita di 111 milioni (+18%) rispetto ai livelli già elevati registrati nel 2019 (pari a 627 milioni di euro).

L'aumento è dovuto principalmente a interventi di sviluppo, in particolare relativi all'economia circolare. Il Gruppo ha destinato molte risorse allo sviluppo sostenibile: circa l'80% degli investimenti sono infatti classificabili come 'sostenibili' secondo gli obiettivi dettati dell'Agenda Onu 2030. La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 3,47 miliardi di euro, in leggero aumento dai 3,15 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.

"I dati preliminari del 2020 - commenta l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - confermano la capacità e la solidità del Gruppo in un anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria, con uno scenario energetico fortemente penalizzante". "Siamo riusciti - prosegue - a mantenere stabile la nostra redditività operativa e a contribuire allo sviluppo del Paese tramite investimenti a livelli record, saliti del 18% rispetto al 2019, la maggior parte dei quali coerenti con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030". "Il Piano Industriale presentato lo scorso gennaio - conclude il manager - poggia su solide basi e ha una chiara visione del futuro".