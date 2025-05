Fino a marzo i ricavi sono ammontati a 4,32 miliardi di euro, in aumento del 28,3%. Tutto merito dell’aumento dei prezzi e della base clienti. In crescita anche utile netto e investimenti.

Hera chiude il primo trimestre dell’anno in positivo. L’azienda ha terminato il periodo in esame con ricavi per 4,32 miliardi di euro, in aumento del 28,3% rispetto ai 3,37 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dell’anno precedente. Il management ha segnalato che l’aumento è dovuto principalmente alla crescita dei prezzi delle commodity energetiche e all’incremento della base clienti energy (+20%), che hanno compensato i minori volumi venduti di gas per i sempre più diffusi interventi di risparmio energetico finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti.



Margini e utile

In aumento il margine operativo lordo adjusted, che è salito da 417,1 milioni a 418 milioni di euro (+0,2%); tuttavia, la marginalità è diminuita al 9,7%.

L’utile netto è stato pari a 153,7 milioni di euro, rispetto ai 143,1 milioni del 1° trimestre del 2024. A fine marzo 2025 l’indebitamento netto di Hera era sceso a 3,9 miliardi di euro, dai 3,96 miliardi di inizio anno, grazie alla positiva generazione di cassa che è stata in grado di coprire integralmente l’incremento del capitale circolante e degli investimenti. La struttura patrimoniale e finanziaria mostra un rapporto tra debito netto e MOL in calo a 2,45x. Nell’intero trimestre la società ha investito 191,6 milioni di euro (+22,2%) rispetto ai 156,8 milioni dei primi tre mesi del 2024. L’incremento è riconducibile principalmente alla filiera del ciclo idrico e dell’ambiente.

Per Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera “i risultati conseguiti dal Gruppo Hera nel primo trimestre 2025 confermano la nostra capacità di proseguire nel percorso di crescita, anche in uno scenario macroeconomico complesso, mantenendo al centro resilienza, sostenibilità e innovazione e confermando la solidità del nostro modello di business. La positiva generazione di cassa è stata in grado di coprire integralmente l’incremento del capitale circolante e degli investimenti e ha contribuito a migliorare ulteriormente la flessibilità finanziaria, portando il rapporto debito netto/MOL a 2,45x, inferiore rispetto alla leva di fine 2024, rappresentando un punto di forza per indirizzare future opportunità di crescita esterna”.