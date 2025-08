Ebitda e utile netto in aumento rispettivamente del +5,3% e del +8,5%; Investimenti pari a 1,1 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Zehentner, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno.



I risultati

Tra i principali risultati si segnalano i ricavi totali che sono 1.906 milioni di euro (+5,9% rispetto al primo semestre 2024), grazie alla crescita dei ricavi regolati del business delle infrastrutture gas; l’Ebitda: 1.492 milioni di euro (+5,3%) per effetto della crescita dei ricavi regolati. In aumento il contributo dei business della transizione energetica. L’utile netto è di 750 milioni di euro (+8,5%), per effetto della crescita dell’EBITDA e del maggior contributo delle società partecipate nazionali ed estere. Tali effetti sono stati in parte assorbiti dai maggiori ammortamenti e dal lieve aumento degli oneri finanziari netti a fronte del maggiore indebitamento medio, con un costo del debito medio netto pari a circa il 2,5%, in linea con il primo semestre 2024. Gli investimenti totali ammontano a 1.122 milioni di euro di cui il 61% allineato ai Sustainable Development Goals e il 32% alla Tassonomia Europea.

L’indebitamento finanziario netto è di 17.580 milioni di euro (+1.342 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024), in aumento principalmente per gli investimenti realizzati nel periodo e per il pagamento del dividendo 2024.



Il commento dell’ad

“Nel primo semestre di quest’anno abbiamo registrato risultati solidi, sia sul fronte industriale sia su quello finanziario, con tutti i principali indicatori in crescita”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam, Agostino Scornajenchi. “Abbiamo avviato le operazioni commerciali della FSRU di Ravenna e raggiunto una percentuale di riempimento degli stoccaggi superiore alla media europea. Con l’aumento atteso della domanda rispetto allo scorso anno, il gas si conferma come vettore energetico chiave per un’integrazione energetica sostenibile, e i nostri sforzi contribuiscono in modo significativo a migliorare la sicurezza energetica del Paese diversificando le sue fonti di approvvigionamento”.