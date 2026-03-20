L’integrazione rafforza ulteriormente il posizionamento della multiutility nel settore del trattamento delle acque sia civili che industriali. L’imbarazzo per la cessione da parte del fondo Xenon Fidec, tra i cui fondatori c’è Luca Dal Fabbro, ad della concorrente Iren.

Il gruppo Hera ha perfezionato l’acquisto del 100% di Sta Società Trattamento Acque di Mantova, e delle controllate Ntw di Cornuda (Treviso), Cid di Colloredo di Monte Albano (Udine), Npc di Marene (Cuneo) Trentino Acque di Lavis (Trento), Coms di Talmassons (Udine) e Acque della Concordia di Mantova. Nel loro insieme le società formano il gruppo Sostelia, uno fra i più importanti player privati italiani leader nel water treatment con tecnologie avanzate, ricerca, sviluppo e know-how di alto livello.



L’operazione

La vendita è avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon Aifm, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di Sta, che a partire da agosto 2023 avevano ceduto al fondo l’intero capitale delle singole società.

L’operazione ha creato però qualche imbarazzo visto che tra i fondatori e soci del fondo c’è Luca Dal Fabbro, titolare della delicatissima delega su m&a (mergers and acquisitions), ma anche presidente esecutivo di Iren, concorrente diretto di Hera.

La compravendita segue la positiva verifica di tutte le condizioni sospensive previste dall’accordo vincolante stipulato lo scorso 19 gennaio, fra cui la preventiva cessione del 100% di Smart Sea, società esclusa dal perimetro dell’operazione.



I numeri di Sostelia

Il gruppo Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, ha più di 1.200 clienti attivi, circa 350 collaboratori e un fatturato di circa 100 milioni di euro. Circa il 70% dell'attività è focalizzata sui clienti industriali.

Il gruppo Hera rafforza così il posizionamento nei due settori water e waste, con riferimento al trattamento delle acque civili e industriali, ambito particolarmente sinergico con le proprie attività.

Con questa acquisizione il gruppo Hera diventa player di riferimento in Italia nel trattamento delle acque, con un’offerta integrata su tutta la filiera: dalla progettazione e costruzione alla gestione e manutenzione, fino al trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e fanghi correlati ai processi di depurazione. L’operazione ha un’enterprise value di 138 milioni di euro e si stima possa portare un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del gruppo Hera per più di 20 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.