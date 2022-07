Premiate le aziende associate che si sono distinte per la sensibilità sul tema del climate change

Veritas (Venezia), Acque SpA (Empoli) e ASIA Napoli hanno conquistato il premio Net Zero Award, istituito da Utilitalia per premiare le aziende associate che si sono distinte per la sensibilità sul tema del climate change e per aver avviato percorsi verso la decarbonizzazione. La cerimonia di premiazione è avvenuta a margine dell’evento “Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica”, organizzato dalla Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche in occasione dell’assemblea generale.



Le motivazioni

Veritas, Acque SpA e ASIA Napoli hanno vinto un progetto di consulenza tecnica da parte della società Carbonsink, che si concentrerà su uno di questi temi: inventario GHG (calcolo e/o revisione delle emissioni Scope 1 e 2 e mappatura Scope 3 secondo GHG Protocol), target setting (definizione di un percorso di riduzione delle emissioni, con studio di fattibilità di target science-based) e carbon neutrality (realizzazione di una strategia di carbon offsetting per compensare le emissioni non riducibili).