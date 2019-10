Cesi sarà proprietaria dei laboratori di testing più all'avanguardia nel mondo, localizzati in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania, nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti

L'italiana Cesi acquista l'olandese Kema dal gruppo Dnv e diventa leader mondiale nel testing indipendente di componenti elettromeccanici per il settore elettrico.

L'acquisizione, spiega una nota, “comprende tutte le attività di testing, ispezione e certificazione in alta tensione, realizzate presso i laboratori di proprietà Kema di Arnhem (Paesi Bassi), Praga (Repubblica Ceca) e Chalfont (Usa) e il personale addetto”.



Il completamento della transazione avverrà entro la fine del 2019. Cesi diventerà così proprietaria dei laboratori di testing più all'avanguardia nel mondo, localizzati in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania, nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti - ha commentato l'a.d. Matteo Codazzi (nella foto) -. L'azienda, potrà in tal modo continuare a offrire eccellenti servizi di testing e ispezione alle più importanti utility nel mondo e ai produttori di componenti elettromeccanici per l'alta, media e bassa tensione”.