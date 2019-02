Comune in Olanda e simile alla vietatissima pesca con le bombe, si basa sul fulminare i pesci con l’elettricità

La pesca a impulsi elettrici sarà vietata nell'Ue dal 2021, con la possibilità per gli Stati di farlo da subito. Grazie a questo compromesso, le istituzioni europee hanno sbloccato l'iter del nuovo regolamento sulle misure tecniche della pesca, in discussione da quasi tre anni a livello Ue. Il testo approvato, che attende solo il via libera formale da Europarlamento e Consiglio, semplifica le norme tecniche, come la scelta del tipo di rete e contiene nuove disposizioni per le modalità di gestione delle catture accidentali e la protezione dell'ecosistema marino.

Il punto che a lungo ha bloccato il dibattito è stato tuttavia quello della pesca a strascico a impulsi elettrici, oggi usata - in deroga - quasi esclusivamente da pescherecci olandesi e solo nella parte meridionale del Mar del Nord. Corrisponde alla vietatissima pesca con le bombe: mettendo nell’acqua i cavi elettrici, i pesci vengono fulminati dalla corrente e risalgono morti a galla, dove vengono raccolti.

La Commissione proponeva una parziale liberalizzazione, l'Europarlamento aveva chiesto di vietarla del tutto a seguito di una grande mobilitazione guidata da francesi e britannici.