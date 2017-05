La lotta contro le vespe velutine arrivate dall’Asia o per la tutela dello scoiattolo rosso europeo minacciato da quello grigio di importazione americana. Un network per bloccare le specie aliene

Progetti per debellare i topi sbarcati sull’isola di Montecristo, per tutelare lo scoiattolo rosso europeo dal’aggressione degli scoiattoli grigi arrivati dalle Americhe o per combattere la terribile vespa velutina arrivata dall’Asia, la quale in Liguria sta facendo strage di api. Sono questi alcuni dei progetti legati ai 25 anni del programma europeo Life. Dal 1992, ci sono stati 265 progetti a vario titolo interessati dalla tematica delle specie aliene invasive e finanziati in Europa, senza contare quelli ancora in corso; il 52% di essi è stato interamente o sostanzialmente dedicato al preoccupante fenomeno. Italia e Spagna le due nazioni che hanno realizzato il maggior numero di progetti (oltre il 35% del totale).

In Italia, dal 1996 ad oggi, sono stati finanziati 55 progetti Life, che hanno affrontato problemi legati a specie esotiche o invasive: 28 progetti hanno riguardato le piante, 20 gli animali e 7 progetti avevano come target specie aliene invasive sia di flora che di fauna. Negli ultimi 10 anni i progetti finanziati dal programma Life riguardanti le specie aliene invasive in Italia sono stati 28. Il budget complessivo di questi progetti ammonta a quasi 77 milioni di euro e il 53% di tali costi è stato cofinanziato dalla Commissione Europea.

Una buona parte di questi progetti ha riguardato il controllo o l'eradicazione di specie invasive vegetali e animali in una grande varietà di habitat (forestali, praterie, costieri, acquatici) e, in particolare, negli ambienti insulari, più fortemente minacciati. Tutti gli interventi sono stati finalizzati al ripristino della biodiversità originaria, con risultati estremamente positivi. A titolo di esempio, si può citare l'eradicazione del ratto realizzata nell'ambito del Life Montecristo 2010 in questa isola, che ospita il 12% delle berte minori ai mondo e dove prima dell'eradicazione nessun uccello riusciva a riprodursi, mentre oggi il successo di nidificazione è pari al 95%.

Nel 2016, il progetto Stopvespa ha permesso di individuare 480 nidi di Vespa velutina in Liguria, con un incremento esponenziale rispetto alle segnalazioni degli anni passati (5 nidi nel 2013, 50 nel 2014 e 221 nel 2015). L'84% dei nidi segnalati è stato neutralizzato e rimosso, grazie all'attività svolta da 5 squadre di neutralizzazione e monitoraggio con la collaborazione di nuclei locali di Protezione Civile.

Molti progetti hanno contribuito all'attivazione di sistemi di monitoraggio e allerta nei confronti delle specie invasive, spesso avvalendosi del supporto dei cittadini. Il coinvolgimento, l'informazione e la sensibilizzazione del grande pubblico e dei portatori di interesse sono stati temi centrali nei progetti realizzati nell'ultimo decennio, nell'intento di aumentare il livello di conoscenza e di consapevolezza nei confronti del problema delle specie aliene e dei loro impatti sulla biodiversità, la salute e l'economia.

In vista dell'incontro europeo sui progetti Life che si occupano di specie aliene invasive, in programma per il prossimo novembre a Milano, è in fase di costituzione un network nazionale con lo scopo di creare uno "spazio" di circolazione delle informazioni, scambio di esperienze e condivisione delle soluzioni adottate, in particolare per affrontare le diverse criticità di natura tecnica e sociale che caratterizzano questo tipo di progetti.

Il ministero dell'Ambiente, a conferma dell'interesse su questa tematica, ha deciso di sostenere l'iniziativa ospitando giorni fa la prima riunione tecnica di avvio del Coordinamento italiano.

I progetti Life presenti alla riunione tecnica, a cui ISPRA partecipa - in alcuni casi - come capofila, sono Asap (Alien Species Awareness Program), PonDerat (Restoring the Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other invasive alien species), U-Savereds (Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines) e Resto Con Life (Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for birds). Saranno, inoltre, presenti rappresentanti di Ec-Square (Eradication and control of grey squirrel: actions for preservation of biodiversity in forest ecosystems), Csmon-Life (Monitoring biodiversity by a Citizen Science approach for solving environmental problems) e Stopvespa (Spatial containment of Vespa velutina in Italy and establishment of an Early Warning and Rapid Response System).