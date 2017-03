Avviata la procedura di approvazione. Nessun altro piano per il passaggio delle navi è stato ad oggi posto all'attenzione dei commissari

"Su Venezia stiamo lavorando con Delrio e Franceschini già da parecchio tempo. Abbiamo dato la Valutazione di impatto ambientale (Via) positiva con prescrizioni sulla piattaforma off-shore". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

La Commissione Via, organismo tecnico indipendente, chiamata a valutare la compatibilità ambientale delle opere, ha dato parere positivo con prescrizioni al progetto Duferco e bocciato quello denominato Contorta. “Nessun altro piano per il passaggio delle navi a Venezia è stato ad oggi posto all'attenzione dei commissari: se e solo quando sarà presentato, la Commissione potrà valutarlo con la massima attenzione”, specifica il ministero. Il progetto del nuovo approdo per l'ormeggio delle grandi navi a Venezia ha ricevuto la Valutazione di impatto ambientale con prescrizioni; il decreto del progetto firmato da Galletti è stato poi mandato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per l'avvio della procedura.

Il progetto si chiama Duferco e prevede l'approdo alla bocca di porto del Lido, a fianco delle paratoie del Mose, e scarta di conseguenza quello del Sant'Angelo Contorta. Ogni anno entrano in Laguna a Venezia oltre 600 navi da crociera, e ormeggiano alla stazione marittima.

Per quanto riguarda il futuro, è noto che non spetti al ministero dell'Ambiente scegliere l'approdo delle Grandi Navi: il dicastero si limiterà a valutarne l'impatto ambientale quando il progetto sarà sottoposto all'esame della Commissione Via.