Le linee guida di Orizzonte 2020: ambiente, migrazioni, risparmio energetico. Particolare interesse per le innovazioni pionieristiche

La Commissione europea ha indicato come spenderà nel periodo 2018-2020 30 miliardi di euro nell'ambito del programma Orizzonte 2020 per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, cifra che comprende 2,7 miliardi di euro destinati ad avviare un nuovo Consiglio europeo dell'innovazione. Con una dotazione di 77 miliardi di euro Orizzonte 2020 sostiene l'eccellenza scientifica in Europa e ha contribuito a realizzare conquiste scientifiche di alto profilo quali la scoperta di esopianeti e onde gravitazionali. Nei prossimi tre anni, la Commissione intende aumentare l'impatto del suo finanziamento per la ricerca concentrandosi su un numero minore di temi, sebbene più sensibili, quali la migrazione, la sicurezza, il clima, l'energia pulita e l'economia digitale. Inoltre, Orizzonte 2020 sarà maggiormente orientato a favorire innovazioni pionieristiche e creatrici di mercato.

I settori finanziati - Questo il programma comunitario voce per voce:

promozione economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici 3,3 miliardi di euro;

economia circolare 1 miliardo;

digitalizzazione e trasformazione dell'industria e dei servizi europei 1,7 miliardi;

Unione della sicurezza 1 miliardo;

migrazione: 200 milioni.

Energia pulita - Inoltre 2,2 miliardi di euro saranno destinati a progetti per la produzione di energia pulita in quattro settori correlati: energie rinnovabili, edifici ad alta efficienza energetica, mobilità elettrica e soluzioni di stoccaggio, compresi 200 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo e la produzione in Europa della prossima generazione di batterie elettriche.

Ricercatori di eccellenza - Il programma di lavoro annuale del Consiglio europeo della ricerca per il 2018, adottato in agosto, consentirà di sostenere ricercatori di eccellenza con un finanziamento pari a quasi 1,86 miliardi di euro.

Le azioni Marie-Curie, che finanziano borse per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, riceveranno un nuovo impulso grazie a un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro nell'arco di tre anni.

Cooperazione - Verrà inoltre investito oltre 1 miliardo di euro nelle 30 iniziative faro in settori di interesse reciproco nel quadro della cooperazione internazionale nella ricerca con Canada in materia di medicina personalizzata, con Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Australia in materia di automazione del trasporto su strada, con l'India in materia di sfide idriche e con i paesi africani in materia di sicurezza alimentare e di energie rinnovabili.

Scoprire le eccellenze - Tra il 2018 e il 2020 saranno stanziati 460 milioni di euro per sostenere gli Stati membri e i paesi associati che ancora non partecipano pienamente al programma. L'obiettivo è sfruttare le sacche di eccellenza in Europa e nel mondo.

Quanto al progetto pilota per il finanziamento forfettario, si posterà l'attenzione dei controlli ex ante dalle verifiche finanziarie al contenuto tecnico-scientifico dei progetti.

Scienza Aperta - Infine il progetto Scienza Aperta, che indica la Commissione dovrebbe modificare radicalmente l'attività di promozione passando dalla pubblicazione dei risultati della ricerca nelle riviste scientifiche alla condivisione delle conoscenze in una fase più precoce del processo di ricerca. A questo scopo la Ue ha destinato 2 miliardi di euro, mentre 600 milioni di euro saranno assegnati al cloud europeo per la scienza aperta e all'infrastruttura europea dei dati.

Il bilancio degli investimenti - A ottobre 2017 Orizzonte 2020 ha finanziato complessivamente oltre 15 mila sovvenzioni per un importo di 26,65 miliardi di euro, quasi 3,79 miliardi dei quali sono stati destinati alle pmi. Il programma ha anche offerto alle società, in particolare alle pmi, accesso al capitale di rischio per un valore superiore a 17 milioni di euro nel quadro di "InnovFin - Finanziamento Ue per l'innovazione".

Inoltre, 3.143 ricercatori principali del Cer operanti in organizzazioni ospitanti e 10.176 borsisti nel quadro delle azioni Marie-Curie hanno beneficiato di sovvenzioni del valore, rispettivamente, di quasi 4,87 miliardi euro e 2,89 miliardi di euro.