A giudizio la concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ad Almaviva, Telecom e Agriconsulting

Saranno gli esiti di una maxiconsulenza a consentire ai giudici di valutare la legittimità del provvedimento con il quale la Consip ha aggiudicato, a inizio anno, la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per il ministero dell'Ambiente in favore del Rti costituendo tra Almaviva, Telecom Italia e Agriconsulting.

L'ha deciso il Tar del Lazio nell'ambito di un ricorso proposto dalla società Exitone. Il collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione da assumere, disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando, per gli aspetti tecnici, il Direttore del Dipartimento di informatica della facoltà d'ingegneria dell'informazione informatica e statistica dell'università La Sapienza di Roma, Alessandro Mei, e per gli aspetti economico-finanziari, Marco Tranquilli.

Chiari i quesiti posti: sotto il profilo tecnico-ingegneristico-informatico, i consulenti dovranno dire: "se l'offerta del Rti Almaviva presenti le incongruenze evidenziate negli atti di causa, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche adottate ai fini della prestazione dei servizi; se l'offerta del Rti Almaviva garantisca il passaggio al Mattm senza oneri aggiuntivi di tutti gli asset e know-how, appositamente realizzati o presi in carico durante il periodo di vigenza contrattuale della concessione; se l'offerta del Rti Exitone sia conforme alle specifiche minime contenute nella lex specialis di gara e possa essere considerata completa in relazione agli elementi essenziali del servizio da rendere".

Sotto il profilo economico-finanziario, invece, i consulenti dovranno dire: "se l'offerta del Rti Almaviva presenti o meno le incongruenze evidenziate negli atti di causa, con particolare riferimento alla conformità del piano economico-finanziario alla normativa vigente e alle corrette prassi operative, nonché all'effettiva sostenibilità economica dell'offerta presentata; se l'offerta del Rti Exitone presenti o meno le incongruenze evidenziate negli atti di causa; se le offerte presentino o meno le incongruenze evidenziate negli atti di causa, con riferimento all'impegno di uno o più istituto ad affiancare finanziariamente il Concessionario". Centocinquanta giorni sono stati concessi per il deposito della relazione finale dei consulenti; udienza di merito il 24 gennaio 2018.