Saranno disciplinati i rumori degli impianti eolici, campi di volo, idroscali e atterraggi di elicotteri, autodromi come Monza e piste motoristiche

Il Consiglio dei ministri di venerdì scorso ha approvato interventi contro l’inquinamento acustico, armonizzando la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico in attuazione della legge 161/2014.

In particolare sono stati approvati in modo definitivo due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 161/2014 con l'obiettivo di armonizzare la normativa nazionale con la relativa disciplina dell'Unione europea.

Viene armonizzata la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale. L’obiettivo è ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell'Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d'azione, assicurando nel contempo anche l'informazione del pubblico.

L'intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l'applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell'impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell'inquinamento derivante dal rumore perla salvaguardia della popolazione.

Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche;

L’altro obiettivo è armonizzare la normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Ce e con il regolamento CE n. 765/2008 (articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m). Si razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all'aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all'utenza.

Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad Ispra maggiori poteri di accertamento e verifica.