I palloncini sono fra i rifiuti più pericolosi per gli uccelli marini, le tartarughe e i mammiferi marini

Non solo le cannucce, i bastoncini cotonati o i sacchetti di plastica della spesa. Nella lotta alla difesa degli oceani diversi Stati e città degli Usa vietano anche i palloncini gonfiati con elio, che, quando liberati, rischiano di finire in mare e inquinare come gli oggetti di plastica più tradizionali.

Le prime realtà ecologiste che documentarono gli effetti dei palloncini sull’ecosistema furono il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Australia e l’Imperial College di Londra. Riprendendo alcune loro stime, oltre il novanta per cento degli uccelli marini ha ingerito plastica di varia origine. Si prevede inoltre che entro il 2050 questa incidenza possa aumentare anche al 99 per cento. Essi, però, non sono gli unici responsabili.

L'inquinamento da palloncini, come il trend viene chiamato, è sotto crescente osservazione e gli ambientalisti, con le loro pressioni, sono riusciti a convincere cinque stati americani e una decina di città a imporre qualche sorta di divieto, alcuni con una multa fino a 250 dollari. I palloncini - afferma Emma Tonge, della National Oceanic and Atmopheric Administration - non sono i 10 maggiori inquinanti dell'oceano, ma secondo i ricercatori sono fra i più pericolosi per gli uccelli marini, le tartarughe e i mammiferi marini.

Il danno si verifica quando i palloncini, dopo aver solcato i cieli, si sgonfiano e tornano a terra. Si stima, infatti, che circa il settanta per cento degli stessi finisca nei mari e negli oceani, dando vita a conseguenze letali per la fauna selvatica. Gli animali, sia in acqua che sulla terraferma, vedono spesso i palloncini come una fonti di cibo. Tra le creature più vulnerabili ci sono appunto le tartarughe marine e le meduse, che rimangono intrappolate nei residui di plastica dei palloncini abbandonati. Gli animali più curiosi, come gli uccelli e i delfini, restano invece abbagliati dai colori vivaci. Tendono quindi a ingerire i palloncini, provocando seri danni allo stomaco.