L’Earth day viene ricordato in 175 Paesi. Tra le iniziative la principale è a Roma, con il consueto Villaggio per la Terra con concerto gratuito al Pincio

Anche quest’anno si celebra il 22 aprile l’Earth Day, la Giornata della Terra. Si tratta di una data molto importante, nata per sostenere la formazione di una nuova coscienza ambientale e per la salvaguardia del pianeta Terra. Per l’occasione, in tutto il mondo si organizzano eventi a tema.

L’Earth Day viene celebrato dalle Nazioni Unite il 22 aprile, un mese dopo l’Equinozio di Primavera, e vede la partecipazione di 175 paesi. La sua origine risale al 1970, quando venne celebrata per la prima volta per volere dell’attivista pacifista John McConnel. Da movimento universitario divenne poi un evento educativo ed informativo per valutare le problematiche ambientali, l’inquinamento, la distruzione degli ecosistemi e la conservazione delle risorse naturali.

Saranno numerosi in tutta Italia gli eventi organizzati: Earth Day Italia, in collaborazione con il Movimento dei Focolari, organizza il consueto Villaggio per la Terra che rimarrà aperto dal 21 al 25 aprile a Roma, Villa Borghese (Terrazza del Pincio e Galoppatoio). Il programma delle cinque giornate prevede sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini e buon cibo. Una piazza green ricca di eventi dove persone, idee ed esperienze si incontrano per camminare insieme sulla strada della sostenibilità. Sul panoramico palco della Terrazza del Pincio si terrà il Concerto per la Terra dalle ore 19: si esibiranno Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta in un concerto gratuito aperto a tutti.

La celebrazione del pianeta si prolunga anche a Napoli, dove dal 22 al 29 aprile ci sarà il quarto appuntamento con l’ “Happy eARTh DayS” presso il Pan, il cui tema sarà “Ego ed Eco: individualismo e coscienza ecologica”.

A Torino, il Comune ha organizzato una facile camminata e pedalata, di circa 8 chilometri: si partirà da Piazza Castello e, dopo aver seguito un tratto del Lungo Dora, si proseguirà per raggiungere il Museo “A come Ambiente”, interamente dedicato alle tematiche ambientali.

A Volta Mantovana, in provincia di Mantova, si coinvolgono i bambini con l’iniziativa “Tutti a Scuola a Piedi”, rivolta agli alunni della primaria e secondaria. La proposta è quella di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento, invitando i ragazzi e i genitori ad andare e tornare dalla scuola a piedi.

In Abruzzo, precisamente a San Salvo, in provincia di Chieti, l’iniziativa “Puliamo insieme” vedrà un intervento di Legambiente e un’azione di pulizia della spiaggia, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente.



Per tutti gli eventi vai qui http://www.earthdayitalia.org/Eventi...