Sono le voci che hanno inciso tra il 2010 e il 2017, come lo smantellamento dei siti nucleari e gli incentivi alle rinnovabili. Il fisco incide per oltre il 40%

Tra il 2010 e il 2017 la spesa degli italiani , famiglie e imprese, per gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette ha superato i 100 miliardi. A fare il calcolo complessivo di un aggravio che ogni tre mesi l'Arera (ex Autorità per l'energia) quantifica nell'aggiornamento delle tariffe sono il Centro ricerche ambiente e consumo Indagini 3 a la Fondazione Univerde, che hanno presentato lo studio nel corso di un convegno a Palazzo Madama.



Degli oneri generali di sistema fanno parte tutte quelle voci non direttamente connesse alla fornitura di energia: dallo smantellamento dei siti nucleari agli incentivi alle rinnovabili (come noto è di gran lunga la fetta più grossa, con 12,4 miliardi totali), dalle agevolazioni alle ferrovie all'efficienza energetica, dal finanziamento alla ricerca al bonus famiglie. Tutte voci di cui in varie occasioni si è parlato con l'obiettivo di ridurle, ma che al momento compaiono regolarmente sui conti che arrivano a casa.



A questi costi, ricorda poi lo studio, si sommano le tasse vere e proprie (Iva e accise), che sempre in quegli otto anni hanno raggiunto quota 77 miliardi, per un totale-monstre di ben 178 miliardi. Considerando che la somma delle bollette generali tra 2010 e 2017 è stata pari a 440 miliardi, il carico fiscale e parafiscale complessivo è di circa il 40,5%. È quindi "evidente", secondo i promotori dello studio, che "occorre ripensare tutta la tematica tariffaria", per esempio traslando le varie incentivazioni alla fiscalità generale, ma anche evitando di inserire in bolletta altre spese, come quella sul canone tv, visto che circolano "voci sull'eventuale immissione delle spese dei rifiuti solidi e urbani". Il tutto all'insegna di una maggiore "chiarezza e trasparenza".