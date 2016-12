Confermata l'aggiudicazione alla controllata Enel Brasil. L'offerta ammonta a 2,187 miliardi di Real brasiliani, pari a circa 640 milioni di dollari USA

Via libera all'operazione che porta all’aggiudicazione di Enel Brasil della gara per l'acquisizione di circa il 94,8% del capitale di Celg Distribuição S.A., società di distribuzione di energia che opera nello stato brasiliano di Goiás.

Come annunciato il 30 novembre scorso, l'offerta presentata da Enel Brasil ammonta a 2,187 miliardi di real brasiliani (pari a circa 640 milioni di dollari USA). A seguito dell'acquisto di CELG, si prevede che la base clienti del Gruppo Enel in Brasile aumenterà a 10 milioni, dai 7 milioni attuali, mentre a livello globale i clienti del Gruppo saliranno a circa 65 milioni dagli attuali 62 milioni.

La firma e il closing del contratto di compravendita sono previste per il primo trimestre del 2017, dopo l'approvazione dell'autorità antitrust CADE e del regolatore elettrico ANEEL.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di compravendita del 94,8% circa del capitale della società, il restante 5,1% circa del capitale di CELG sarà offerto ai dipendenti in servizio e ai pensionati dell'azienda, mediante una procedura che consentirà ad Enel Brasil di riscattare le azioni non acquisite dai dipendenti in servizio e dai pensionati, procedura i cui dettagli saranno resi noti in un momento successivo.

Fondata nel 1956 e con sede legale a Goiânia, CELG, attualmente una controllata della società elettrica pubblica Eletrobras, opera su un territorio di oltre 337.000 km2 mediante una concessione valida fino al 2045. La vendita di CELG rientra nel piano di privatizzazione degli asset statali avviato dal governo brasiliano. CELG opera in un mercato che comprende 237 comuni, con una popolazione complessiva di circa 6,2 milioni di persone. CELG ha circa 2,9 milioni di clienti serviti attraverso una rete di oltre 200.800 km.