L’operazione vale 3,3 miliardi di dollari. La capacità di raffinazione di Eni aumenterà del 35%

Maxi accordo per Eni ad Abu Dhabi. Il gruppo italiano ha siglato un'intesa con Adnoc Refining per l'acquisizione del 20% di Adnoc e il 20% di una nuova joint venture che si occuperà della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Un'operazione da 3,3 miliardi di dollari cash, al netto del debito netto e passibile di aggiustamenti al momento del closing (in totale il valore si aggira attorno ai 3,9 miliardi). La capacità di raffinazione di Eni aumenterà del 35%. La notizia dell'accordo è stata diffusa in settimana. Adnoc ha annunciato contestualmente di aver ceduto all'austriaca OMV la quota del 15% di Adnoc Refining, rimanendo così in possesso del 65%.