Secondo la World oil and gas review dell’Eni, la domanda di gas è cresciuta significativamente anche in India e in Corea del Sud

Nel 2016 la domanda globale di gas ha registrato una crescita significativa (+2%) grazie alla forte ripresa di quella europea (+5,4%) e di quella dell'area dell'Asia-Pacifico (+5,1%), guidata dall'incremento della domanda della Cina (+8,6%). È quanto emerge dal secondo volume della World Oil and Gas Review presentato dall'Eni. La domanda di gas è cresciuta significativamente anche in India e in Corea del Sud. Per quanto riguarda l'Europa, sono Regno Unito, Germania, Italia e Francia i Paesi che manifestano gli incrementi maggiori.

L’estrazione dai giacimenti - Di pari passo con l'aumento dei consumi è cresciuta anche la produzione (+0,7% a livello globale), soprattutto grazie ai nuovi impianti Gnl in Australia.

Negli Stati Uniti, il più grande produttore mondiale di gas naturale, la produzione è leggermente diminuita (-3,2%), dopo la crescita decennale dovuta principalmente al boom dello shale gas.

In Europa, la Norvegia è rimasta pressoché stazionaria, mentre in calo è l'Ue (-3%). In Russia, secondo produttore mondiale, la produzione ha ripreso a crescere, dopo il declino del 2015. Gas: nel 2016 domanda globale +2%, tira la Cina (+8,6%).

Rinnovabili - Lo studio dedica un'ampia sezione al tema delle rinnovabili, da cui emerge che la Cina è il paese leader nel mondo per capacità installata nell'eolico e nel solare (226 GW, 30% della capacità installata mondiale).

Alla fine del 2016 la capacità installata del solare e dell'eolico nel mondo (rispettivamente 296 e 467 GW) rappresentava circa il 40% della capacità installata di tutte le fonti rinnovabili (circa il 15% di tutte le fonti energetiche). Nel 2016, le nuove installazioni da fotovoltaico sono cresciute del 50% rispetto al 2015 e hanno raggiunto un livello di 71 GW, favorite anche dal declino dei costi della tecnologia.

La capacità eolica è aumentata di 51 GW, ma rispetto al 2015 le nuove installazioni sono inferiori del 21%. Nel complesso le nuove installazioni sono concentrate in Cina (44%). Il Nord America in termini di nuova capacità (+21GW), soprattutto da fotovoltaico, ha superato leggermente l'Europa (+19 GW), dove l'eolico ha guidato la crescita. I consumi mondiali di energia eolica e solare sono ancora marginali rispetto ai consumi totali di energia (circa l'1%), mentre in termini di generazione elettrica rappresentano il 4,5% (3,5% l'eolico e 1% il solare).

Il contributo di queste fonti alla generazione elettrica rimane inferiore a quello in termini di capacità a causa dei fattori di utilizzo medi ancora contenuti (inferiori al 25% per l'eolico e al 15% per il solare).