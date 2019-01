Completato il project financing per 3,9 miliardi di euro

Sono iniziate nel cantiere di San Basilio a Melendugno le operazioni di assemblaggio delle sei sezioni, di tre metri ciascuna, della talpa meccanica lunga 18 metri e pesante 74 tonnellate che servirà a scavare il tunnel d'approdo del gasdotto Tap. Il tunnel sarà lungo 1,6 chilometri: 800 metri sottoterra e 800 metri in mare, al largo della costa di San Foca.

Secondo una stima prudenziale di Tap, le trivellazioni dovrebbero durare 120 giorni.

Al momento sono tre i cantieri dove sono in corso lavori: a San Basilio, a Masseria del Capitano dove si procede con le attività propedeutiche alla realizzazione del terminale di ricezione (Prt), e a un nuovo cluster vicino, lungo il tracciato di otto chilometri, tra San Basilio e Masseria del Capitano, in cui verrà posata la condotta di Tap a terra.

In merito alle eccezionali misure adottate per il trasporto della talpa nel cantiere, Tap precisa che "è avvenuto in orario notturno per ridurre al minimo il disturbo all'ordinario traffico veicolare lungo le strade interessate".

Un dispiegamento straordinario di forze di polizia ha scortato l'arrivo della talpa meccanica. Per permettere il trasporto eccezionale del mezzo meccanico dal peso di 75 tonnellate, la Prefettura di Lecce ha emesso un'ordinanza lampo vietando nella notte il transito e l'accesso a veicoli e persone, eccetto i proprietari frontisti, sulla tangenziale est di Lecce, sulla litoranea che collega Lecce a San Foca e sulle strade provinciali di Vernole e Melendugno che conducono al cantiere Tap di San Basilio. Decine di attivisti No Tap sono stati bloccati agli incroci ma al di là delle proteste verbali non si sono registrati incidenti.

La multinazionale Tap comunica intanto di aver completato nel dicembre scorso il project financing per un ammontare complessivo di 3,9 miliardi di euro. Si tratta - è detto in una nota - della più grande operazione di questo genere per un progetto infrastrutturale in Europa nel 2018.

"Con il perfezionamento del project financing, Tap ha fatto un significativo passo in avanti verso il completamento del progetto. La società - ha dichiarato Luca Schieppati, managing director di Tap - si è volontariamente impegnata a rispettare gli standard previsti per questo tipo di operazioni, soddisfacendo tutti i criteri di valutazione necessari a garantire l'impegno da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare sotto il profilo ambientale e sociale”.