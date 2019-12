L'obiettivo di China Oil & Gas Piping Network Corporation è quello di creare un trasporto efficace attraverso una rete unificata di oleodotti

La Cina ha istituito una nuova impresa statale gestita a livello centrale dal governo di Pechino, la China Oil & Gas Piping Network Corporation. La società sarà in parte responsabile per l'investimento, la costruzione e l'interconnessione dei principali oleodotti e gasdotti per formare una rete nazionale, permettendo di trasportare petrolio greggio, petrolio raffinato e gas naturale attraverso la rete.

L'obiettivo è creare un mercato del petrolio e del gas con un trasporto efficace attraverso una rete unificata di oleodotti. Con l'interconnessione dei gasdotti e oleodotti del Paese, la società contribuirà ad aumentare l'efficienza dell'allocazione delle risorse, per garantire un approvvigionamento energetico sicuro e stabile.