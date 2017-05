Le scoperte di nuovi giacimenti di petrolio hanno raggiunto un record minimo nel 2016. I dati dell'Agenzia internazionale dell'energia

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie ovviero Iea International Energy agency), le scoperte di giacimenti di petrolio sono scese l'anno scorso a 2,4 miliardi di barili rispetto a una media di 9 miliardi di barili l'anno negli ultimi 15 anni. Nel frattempo, il volume delle risorse convenzionali approvate è calato a 4,7 miliardi di barili, il 30% in meno rispetto al 2015, poiché il numero di progetti che hanno ricevuto una decisione finale di investimento è diminuito al livello più basso dagli anni Quaranta.

In controtendenza, prosegue l'Aie, è lo scisto statunitense, da cui si estraggono shale oil e shale gas.

"Abbiamo un mercato petrolifero a due velocità, con un minimo storico nel lato convenzionale contrastato dalla notevole crescita della produzione di scisto americano", ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Aie. "La domanda fondamentale per il futuro del mercato petrolifero è per quanto tempo un aumento dello shale americano potrà compensare il lento ritmo di crescita registrato altrove".