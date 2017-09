Xylella e trivelle sono una “prospettiva orribile” per il Salento: incontro con il presidente della Provincia di Lecce

Preoccupazione per le "conseguenze catastrofiche dell'emergenza Xylella sulle ricchezze primarie del Salento, i suoi ulivi e il suo paesaggio", e per la prospettiva "orribile" di trivellazioni in mare o di "violenze alla integrità naturale del paesaggio salentino" è stata espressa dall'attrice inglese (premio Oscar) Helen Mirren e dal suo marito, il regista statunitense Taylor Hackford. I due vip hanno incontrato il presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone.

Si è trattato di "una chiacchierata bellissima e amabile" - è detto in una nota della provincia - sulle tante ricchezze della terra che i due artisti hanno scelto per trascorrere gran parte dell'anno.

Durante l'incontro, Gabellone "ha chiesto ai due artisti di poter esprimere pubblicamente il loro parere su vicende straordinarie che stanno riguardando il Salento, l'emergenza xylella e le possibili introspezioni marine nelle acque dello Ionio e dell'Adriatico da parte di società internazionali di ricerca di idrocarburi e fonti energetiche".

"Helen Mirren e Taylor Hackford - è detto nella nota - hanno anche manifestato grande disponibilità al dialogo e ad interpretare i sentimenti dei salentini sul tema delle trivellazioni”.